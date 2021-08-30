https://sputnik-georgia.ru/20210830/nachinaetsya-stroitelstvo-turisticheskogo-kompleksa-na-inguri-ges-v-gruzii-258908660.html

Начинается строительство туристического комплекса на Ингури ГЭС в Грузии

Начинается строительство туристического комплекса на Ингури ГЭС в Грузии

Крупнейшая в стране гидроэлектростанция "Ингури" важна не только с точки зрения энергетики, но и как уникальное место туристической привлекательности, заявила... 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T07:01+0400

2021-08-30T07:01+0400

2021-08-30T07:01+0400

грузинская экономика

грузия

грузия делает ставку на туризм

ингури гэс

туризм в грузии

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Правительство Грузии приступает к реализации проекта обустройства туристической зоны на территории крупнейшей гидроэлектростанции на Южном Кавказе – Ингури ГЭС, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.Ингури ГЭС, находящаяся близ поселка Джвари, является уникальным техническим и инженерным комплексом. Там планируется обустройство музейно-информационного пространства смотровых площадок, открытой концертной площадки и канатной дороги. В 2015 году арочной плотине Ингури ГЭС был присвоен Статус памятника культурного наследия с целью развития индустриального наследия Грузии. Общая высота этой плотины составляет 271,5 метра, а длина - 728 метров.Проект обойдется в десятки миллионов лари."Вы знаете, что мы много лет работаем над созданием туристического комплекса на Ингури ГЭС, который посетят многие люди из разных уголков мира. В этом году по поручению премьера мы перешли непосредственно к реализации проекта. Фонд развития энергетики получил задание, выделен первоначальный бюджет, и мы доведем этот проект до конца", - сказала Турнава журналистам.По ее словам, крупнейшая в стране гидроэлектростанция "Ингури" важна не только с точки зрения энергетики, но и как уникальное место туристической привлекательности.Международная компания Colliers завершила работу над технико-экономическим обоснованием обустройства туристического центра в начале января 2021 года.На проектирование туристической зоны в 2017 году было выделено порядка 2 миллионов лари. Работа над проектом завершилась в 2018 году.По предварительным расчетам, туристическая зона Ингури ГЭС в год будет обслуживать порядка 400 тысяч туристов.Плотина Ингури входит в пятерку арочных плотин мира. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.Строительные работы ГЭС начались в 1961 году и завершились в 1977. Основу строительства Ингури ГЭС заложил общественный деятель Грузии Нико Николадзе.Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело-Земо Сванети, пульт управления — в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20170719/Turisticheskaja-zona-na-Inguri-GJeS-mozhet-stat-proektom-mirovogo-urovnja-236690793.html

https://sputnik-georgia.ru/20210219/Vse-ob-Inguri-GES---samoy-bolshoy-na-Kavkaze--250941695.html

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грузинская экономика , грузия, грузия делает ставку на туризм, ингури гэс, туризм в грузии, энергетика грузии