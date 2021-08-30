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Плохая идея: девушка решила высушить волосы перед боящимся фена псом – смешное видео
Плохая идея: девушка решила высушить волосы перед боящимся фена псом – смешное видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T16:45+0400
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Вот он и решил собрать всю смелость в лапу и защитить хозяйку от страшного аппарата.На кадрах видно, как девушка с явным недовольством и обидой говорит, что ее собака никогда не дает ей воспользоваться феном. Затем она показывает, что произошло незадолго до ее заявления. Видно, как девушка берет в руки фен, наклоняет голову и включает его. Моментально в кадре появляется ее питомец по кличке Мочи, который прыгает на хозяйку, пытаясь укусить фен, и сбивает ее с ног. Кажется, ей лучше закрывать дверь перед сушкой волос.Смотрите на видео также:
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Плохая идея: девушка решила высушить волосы перед боящимся фена псом – смешное видео

16:45 30.08.2021
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© TikTok / thedragonfromshrek1Плохая идея: девушка решила высушить волосы перед боящимся фена псом – смешное видео
Плохая идея: девушка решила высушить волосы перед боящимся фена псом – смешное видео - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© TikTok / thedragonfromshrek1
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Вот он и решил собрать всю смелость в лапу и защитить хозяйку от страшного аппарата.
 
На кадрах видно, как девушка с явным недовольством и обидой говорит, что ее собака никогда не дает ей воспользоваться феном. Затем она показывает, что произошло незадолго до ее заявления. Видно, как девушка берет в руки фен, наклоняет голову и включает его. Моментально в кадре появляется ее питомец по кличке Мочи, который прыгает на хозяйку, пытаясь укусить фен, и сбивает ее с ног. Кажется, ей лучше закрывать дверь перед сушкой волос.
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