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Президент Грузии поздравила абитуриентов, ставших студентами
Президент Грузии поздравила абитуриентов, ставших студентами
В этом году студентами в Грузии стали 20,4 тысячи абитуриентов 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T17:17+0400
2021-08-30T17:17+0400
2021-08-30T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила абитуриентов, ставших в этом году студентами."Поздравляю вас со становлением студентами! Верю, что со знаниями и опытом, которые вы накопите в течение этих лет, вы поведете страну вперед! Пусть ваш студенческий путь будет успешным!" - пишет президент Грузии на свой странице в Facebook.В 2021 году 20,4 тысячи абитуриентов получили право обучаться в высших учебных заведениях, а это означает, что более 76% поступающих в этом году стали студентами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, студенты, президент грузии
Президент Грузии поздравила абитуриентов, ставших студентами
В этом году студентами в Грузии стали 20,4 тысячи абитуриентов
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила абитуриентов, ставших в этом году студентами.
"Поздравляю вас со становлением студентами! Верю, что со знаниями и опытом, которые вы накопите в течение этих лет, вы поведете страну вперед! Пусть ваш студенческий путь будет успешным!" - пишет президент Грузии на свой странице в Facebook
.
В 2021 году 20,4 тысячи абитуриентов получили право обучаться в высших учебных заведениях, а это означает, что более 76% поступающих в этом году стали студентами.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.