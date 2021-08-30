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Президент США объявил штат Луизиана зоной бедствия из-за урагана "Ида"

Президент США объявил штат Луизиана зоной бедствия из-за урагана "Ида"

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана "Ида" и распорядился предоставить федеральную... 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T09:36+0400

2021-08-30T09:36+0400

2021-08-30T09:36+0400

в мире

сша

джо байден

ураган

погодные аномалии в мире

луизиана

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана "Ида" и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим, сообщил Белый дом, передает РИА Новости.Ураган, которому присвоена вторая категория из пяти возможных, в воскресенье обрушился на побережье Луизианы и свирепствует над штатом, где скорость ветра превышает 165 километров в час. Крупный город Новый Орлеан, согласно сообщениям местных властей, оказался полностью обесточен из-за воздействия урагана. Отдельно сообщалось об одном погибшем в результате обрушения стихии."Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о крупном стихийном бедствии в штате Луизиана и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к операциям по восстановлению, проводимым властями штата и местными властями в районах, пострадавших от урагана "Ида", который начался 26 августа 2021 и продолжается", - говорится в заявлении Белого дома.Федеральная помощь будет включать программы поддержки граждан в восстановлении после бедствия, в том числе предоставление грантов на временное жилье и ремонт дома.

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в мире, сша, джо байден, ураган, погодные аномалии в мире, луизиана