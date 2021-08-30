https://sputnik-georgia.ru/20210830/udostoverenie-lichnosti-v-gruzii-mozhno-poluchit-besplatno-v-techenie-mesyatsa-259155996.html
Удостоверение личности в Грузии можно получить бесплатно в течение месяца
Удостоверение личности в Грузии можно получить бесплатно в течение месяца
Данная акция пройдет для беспрепятственного участия граждан страны в предстоящих выборах в местное самоуправление, которые пройдут 2 октября 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T19:48+0400
2021-08-30T19:48+0400
2021-08-30T19:52+0400
новости
грузия
министерство юстиции грузии
бесплатные удостоверения личности
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. В течение одного месяца удостоверения личности гражданам Грузии будут выдаваться бесплатно, сообщает министерство юстиции страны.Данная акция пройдет для беспрепятственного участия граждан страны в предстоящих выборах в местное самоуправление, которые пройдут 2 октября. Удостоверения личности будут выдаваться с 1 сентября.От оплаты госпошлины за получение удостоверения личности нового образца освобождаются:Кроме этого, акцией могут воспользоваться:При выдаче документа граждане освобождаются как от платы госпошлины за удостоверение личности, так и от оплаты за фото. Человек может воспользоваться акцией только один раз.Для того, чтобы воспользоваться акцией, граждане должны обратиться в территориальный отдел Агентства развития государственных услуг.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, министерство юстиции грузии, бесплатные удостоверения личности
Удостоверение личности в Грузии можно получить бесплатно в течение месяца
19:48 30.08.2021 (обновлено: 19:52 30.08.2021)
Данная акция пройдет для беспрепятственного участия граждан страны в предстоящих выборах в местное самоуправление, которые пройдут 2 октября
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik.
В течение одного месяца удостоверения личности гражданам Грузии будут выдаваться бесплатно, сообщает министерство юстиции страны
.
Данная акция пройдет для беспрепятственного участия граждан страны в предстоящих выборах в местное самоуправление, которые пройдут 2 октября. Удостоверения личности будут выдаваться с 1 сентября.
От оплаты госпошлины за получение удостоверения личности нового образца освобождаются:
Совершеннолетние граждане Грузии, на имя которых до сих пор не было выдано никакое удостоверение личности.
Несовершеннолетние граждане, которым исполнится 18 лет до окончания акции 1 октября.
Граждане, чьи удостоверения личности с фотографиями непригодны, плохого качества или не хранятся в электронной базе данных Агентства развития государственных услуг.
Кроме этого, акцией могут воспользоваться:
Лица, которые были лишены регистрации, если они зарегистрируются на конкретном адресе.
Граждане, зарегистрированные без адреса, если они пройдут регистрацию по конкретному адресу.
Граждане, у которых нет ни одного документа, имеющего юридическую силу.
Лица, которые зарегистрированы на неподконтрольных Грузии территориях и не имеют статус вынужденного переселенца.
Лица, у которых было ранее аннулировано удостоверение личности.
При выдаче документа граждане освобождаются как от платы госпошлины за удостоверение личности, так и от оплаты за фото. Человек может воспользоваться акцией только один раз.
Для того, чтобы воспользоваться акцией, граждане должны обратиться в территориальный отдел Агентства развития государственных услуг.
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