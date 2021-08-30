https://sputnik-georgia.ru/20210830/udostoverenie-lichnosti-v-gruzii-mozhno-poluchit-besplatno-v-techenie-mesyatsa-259155996.html

Удостоверение личности в Грузии можно получить бесплатно в течение месяца

Удостоверение личности в Грузии можно получить бесплатно в течение месяца

Данная акция пройдет для беспрепятственного участия граждан страны в предстоящих выборах в местное самоуправление, которые пройдут 2 октября 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T19:48+0400

2021-08-30T19:48+0400

2021-08-30T19:52+0400

новости

грузия

министерство юстиции грузии

бесплатные удостоверения личности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24176/82/241768231_0:98:2000:1223_1920x0_80_0_0_39b73798301e1db2bf9f700b3b20f92e.jpg

ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. В течение одного месяца удостоверения личности гражданам Грузии будут выдаваться бесплатно, сообщает министерство юстиции страны.Данная акция пройдет для беспрепятственного участия граждан страны в предстоящих выборах в местное самоуправление, которые пройдут 2 октября. Удостоверения личности будут выдаваться с 1 сентября.От оплаты госпошлины за получение удостоверения личности нового образца освобождаются:Кроме этого, акцией могут воспользоваться:При выдаче документа граждане освобождаются как от платы госпошлины за удостоверение личности, так и от оплаты за фото. Человек может воспользоваться акцией только один раз.Для того, чтобы воспользоваться акцией, граждане должны обратиться в территориальный отдел Агентства развития государственных услуг.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, министерство юстиции грузии, бесплатные удостоверения личности