https://sputnik-georgia.ru/20210830/uzhe-izvinite-byli-poslany-ekspert-ob-idee-prodat-severnyy-potok-2-259143409.html

"Уже, извините, были посланы". Эксперт об идее продать "Северный поток-2"

"Уже, извините, были посланы". Эксперт об идее продать "Северный поток-2"

Немецкие чиновники предложили "Газпрому" продать газопровод "Северный поток-2", чтобы обойти правила Евросоюза, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik идею... 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T15:36+0400

2021-08-30T15:36+0400

2021-08-30T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik."Газпрому" удастся обойти газовую директиву Евросоюза, если он продаст трубопровод "Северный поток-2" другому сертифицированному оператору, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление немецких чиновников.Европейские правила требуют, чтобы добывающая компания и оператор инфраструктуры были разделены. В противном случае 50 процентов мощностей должно быть зарезервировано под независимого поставщика.Накануне Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора, отказавшегося освободить "Северный поток-2" от требований газовой директивы. Если компания не оспорит решение, то это фактически будет означать, что российский холдинг сможет задействовать лишь половину мощности газопровода.В эфире радио Sputnik научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал предложение европейцев продать "Северный поток-2"."Газовая директива предполагает, что добыча и транспортировка газа не может находиться в одних руках. Поэтому в ЕС предлагают: мол, мы ваш газ не трогаем, но пусть нам "Газпром" продаст сам газопровод, чтобы выполнялась эта самая директива. Они и к нефтепроводам несколько раз так же подходили, но были, извините, посланы. Это фантастическая мечта Запада, выстроенная на совершенно некорректной идее о том, что если разделить некий технологический процесс, то он станет более конкурентным и эффективным", – сказал Дмитрий Журавлев.В отношении "Северного потока-2" эта идея не работает, отметил он."Конкуренция – это когда две компании борются за одного потребителя, а не когда отделяют одну часть производства от другой. Две связанные производственные программы не конкурируют, а дополняют друг друга. Идея конкуренции, на чем построены все эти газовые директивы, здесь не работает. "Северный поток-2" может конкурировать с украинской газораспределительной системой – это пожалуйста. Но в их директивах заложена другая идея: каждый этап технологического процесса сделать самостоятельным – якобы будет конкуренция, которая повысит эффективность. Это абсолютный миф, но они этот миф продвигают уже многие годы", – заключил Дмитрий Журавлев.

https://sputnik-georgia.ru/20210824/nazvan-srok-zapuska-severnogo-potoka--2-258195034.html

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экономика, россия, новости, в мире, северный поток-2