Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210830/zhelayuschikh-poluchit-profobrazovanie-v-gruzii-protestiruyut-6-7-sentyabrya-259130708.html
Желающих получить профобразование в Грузии протестируют 6-7 сентября
Желающих получить профобразование в Грузии протестируют 6-7 сентября
В этом году поступить в профучилища в Грузии изъявили желание до 19 тысяч человек 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T13:27+0400
2021-08-30T13:34+0400
грузия
образование в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24010/08/240100810_0:191:2000:1316_1920x0_80_0_0_3d97492cd8e1dadf59e6508120638524.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Отбор студентов на некоторые программы профессионального образования будет организовано Национальным центром экзаменов и оценок путем тестирования 6 и 7 сентября.Как отмечено в сообщении министерства образования и науки Грузии, информацию о дате и месте тестирования аппликанты могут найти в регистрационной системе на своей персональной странице.Отбор студентов на большинство программ в этом году организован колледжами и в основном проводится в онлайн-формате с 23 августа до 19 сентября включительно.Благодаря проведенным министерством реформам, профессиональное образование в Грузии становится все более популярным. В этом году число желающих поступить в профучилища было беспрецедентным – до 19 тысяч человек.Особенной популярностью в этом году пользуются профессия медсестры, IT программы, кулинария, безопасность труда, морской транспорт и другие направления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20190615/V-Gruzii-proydut-dni-professionalnogo-obrazovaniya-245594152.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24010/08/240100810_145:288:1543:1337_1920x0_80_0_0_30db3128cfc8cde20a0e1e171bd9a029.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, образование в грузии

Желающих получить профобразование в Грузии протестируют 6-7 сентября

13:27 30.08.2021 (обновлено: 13:34 30.08.2021)
397
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliГлданский профессиональный колледж
Глданский профессиональный колледж - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
В этом году поступить в профучилища в Грузии изъявили желание до 19 тысяч человек
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Отбор студентов на некоторые программы профессионального образования будет организовано Национальным центром экзаменов и оценок путем тестирования 6 и 7 сентября.
Как отмечено в сообщении министерства образования и науки Грузии, информацию о дате и месте тестирования аппликанты могут найти в регистрационной системе на своей персональной странице.
Памятник велосипеду и здоровому образу жизни на площади Революции роз в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2019
В Грузии пройдут дни профессионального образования
15 июня 2019, 07:32
224
Отбор студентов на большинство программ в этом году организован колледжами и в основном проводится в онлайн-формате с 23 августа до 19 сентября включительно.
Благодаря проведенным министерством реформам, профессиональное образование в Грузии становится все более популярным. В этом году число желающих поступить в профучилища было беспрецедентным – до 19 тысяч человек.
Особенной популярностью в этом году пользуются профессия медсестры, IT программы, кулинария, безопасность труда, морской транспорт и другие направления.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
100000
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:19На Украине придумали, как навсегда покончить с врагами
14:04Роспотребнадзор предупредил о риске распространения в России лихорадки Западного Нила
13:49Журнал Forbes назвал топ-10 богатейших семей в России: кто его возглавил?
13:27Желающих получить профобразование в Грузии протестируют 6-7 сентября
12:26Главное о COVID на 30 августа: новая статистика
12:11Когда власти Грузии ожидают стабилизацию эпидситуации?
11:07Аэропорт в Кабуле обстреляли пятью ракетами
11:00Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1915
10:31"Это безопасно и эффективно" - грузинские медики призывают беременных к вакцинации
10:08Точный прогноз погоды в Тбилиси на 30 августа – 5 сентября
09:36Президент США объявил штат Луизиана зоной бедствия из-за урагана "Ида"
09:20Курс лари на понедельник – 3,1248 GEL/$1
09:01Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии
08:32Что нельзя есть перед вакцинацией от коронавируса - предупреждение врача
08:03Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
07:32Почему Землю нельзя спасти от астероидов - мнение главы Роскосмоса
07:01Начинается строительство туристического комплекса на Ингури ГЭС в Грузии
ВчераЭпидемиолог: в Грузии сохранится высокая смертность из-за коронавируса
ВчераСША подтвердили нанесение ракетного удара по Кабулу
ВчераПроект обновления рынка Элиава готов: договоренности достигнуты