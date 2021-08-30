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Желающих получить профобразование в Грузии протестируют 6-7 сентября
Желающих получить профобразование в Грузии протестируют 6-7 сентября
В этом году поступить в профучилища в Грузии изъявили желание до 19 тысяч человек 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T13:27+0400
2021-08-30T13:27+0400
2021-08-30T13:34+0400
грузия
образование в грузии
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Отбор студентов на некоторые программы профессионального образования будет организовано Национальным центром экзаменов и оценок путем тестирования 6 и 7 сентября.Как отмечено в сообщении министерства образования и науки Грузии, информацию о дате и месте тестирования аппликанты могут найти в регистрационной системе на своей персональной странице.Отбор студентов на большинство программ в этом году организован колледжами и в основном проводится в онлайн-формате с 23 августа до 19 сентября включительно.Благодаря проведенным министерством реформам, профессиональное образование в Грузии становится все более популярным. В этом году число желающих поступить в профучилища было беспрецедентным – до 19 тысяч человек.Особенной популярностью в этом году пользуются профессия медсестры, IT программы, кулинария, безопасность труда, морской транспорт и другие направления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, образование в грузии
Желающих получить профобразование в Грузии протестируют 6-7 сентября
13:27 30.08.2021 (обновлено: 13:34 30.08.2021)
В этом году поступить в профучилища в Грузии изъявили желание до 19 тысяч человек
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Отбор студентов на некоторые программы профессионального образования будет организовано Национальным центром экзаменов и оценок путем тестирования 6 и 7 сентября.
Как отмечено в сообщении
министерства образования и науки Грузии, информацию о дате и месте тестирования аппликанты могут найти в регистрационной системе на своей персональной странице.
Отбор студентов на большинство программ в этом году организован колледжами и в основном проводится в онлайн-формате с 23 августа до 19 сентября включительно.
Благодаря проведенным министерством реформам, профессиональное образование в Грузии становится все более популярным. В этом году число желающих поступить в профучилища было беспрецедентным – до 19 тысяч человек.
Особенной популярностью в этом году пользуются профессия медсестры, IT программы, кулинария, безопасность труда, морской транспорт и другие направления.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.