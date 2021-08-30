Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210830/zhilploschad-uzakonyat-dlya-trekhsta-semey-v-gruzii-259157633.html
Жилплощадь узаконят для трехсот семей в Грузии
Жилплощадь узаконят для трехсот семей в Грузии
Жилплощади, находящиеся в фактическом владении, узаконят вынужденным переселенцам, социально незащищенным гражданам 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T20:44+0400
2021-08-30T20:50+0400
общество
новости
грузия
социальная сфера в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23722/35/237223571_15:0:1000:554_1920x0_80_0_0_b6afa5be875b57a3d8733af4615322b3.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Правительство Грузии передаст в законную собственность жилплощадь около 300 семьям, проживающим в разных регионах страны, заявила глава Минэкономики Натия Турнава на брифинге после заседания правительства.Жилплощади, находящиеся в фактическом владении, узаконят вынужденным переселенцам, социально незащищенным гражданам и тем, кто за многие годы так и не смог узаконить место проживания в Тбилиси, Рустави, Зестафони и Боржоми.Узаконить жилье семьи смогут по символичной цене в 1 лари."С просьбой узаконить данным социальным группам площади в Национальное агентство государственного имущества Минэкономики обратились мэрии муниципалитетов Рустави, Зестафони, Боржоми. А в случае с вынужденными переселенцами, Агентство вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками существования Минздрава Грузии", - сообщила министр.Как отметила Турнава, это не единовременный акт и рассмотрение узаконивания площадей, находящихся в фактической собственности, на основании предложения муниципалитетов будет продолжено в будущем.В оппозиции такое решение правительства назвали частью предвыборной кампании и популизмом. 2 октября в стране запланированы выборы в органы местной власти.На сегодняшний день в Грузии проживают порядка 267 тысяч вынужденных переселенцев из неподконтрольных центральным властям Грузии территорий — Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).В Грузии существует четыре вида обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем — государство приобретает квартиры для переселенцев; строит для них многоквартирные дома; если переселенцы занимают жилплощадь, которая числится на балансе местной или государственной власти, то государство узаконивает для них жилье; а если переселенцы живут в зданиях, которые находятся в частной собственности, тогда государство выкупает их у собственников, чтобы передать переселенцам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210806/V-techenie-chetyrekh-let-13-tysyach-bezhentsev-v-Gruzii-budut-obespecheny-zhilem-252517907.html
https://sputnik-georgia.ru/20210625/Vlasti-Gruzii-pomogut-mnogodetnym-semyam-priobresti-zhile-252125079.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23722/35/237223571_195:0:934:554_1920x0_80_0_0_30057cd34c4e15efcfdc31c7fb84575f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, социальная сфера в грузии

Жилплощадь узаконят для трехсот семей в Грузии

20:44 30.08.2021 (обновлено: 20:50 30.08.2021)
1340
© photo by press-service of Kutaisi city hallСоциальное жилье для бездомных в Кутаиси
Социальное жилье для бездомных в Кутаиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© photo by press-service of Kutaisi city hall
Жилплощади, находящиеся в фактическом владении, узаконят вынужденным переселенцам, социально незащищенным гражданам
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Правительство Грузии передаст в законную собственность жилплощадь около 300 семьям, проживающим в разных регионах страны, заявила глава Минэкономики Натия Турнава на брифинге после заседания правительства.
Жилплощади, находящиеся в фактическом владении, узаконят вынужденным переселенцам, социально незащищенным гражданам и тем, кто за многие годы так и не смог узаконить место проживания в Тбилиси, Рустави, Зестафони и Боржоми.
Подъемный кран на стройке нового дома - Sputnik Грузия, 1920, 06.08.2021
В течение четырех лет 13 тысяч беженцев в Грузии будут обеспечены жильем
6 августа, 12:33
312
Узаконить жилье семьи смогут по символичной цене в 1 лари.
"С просьбой узаконить данным социальным группам площади в Национальное агентство государственного имущества Минэкономики обратились мэрии муниципалитетов Рустави, Зестафони, Боржоми. А в случае с вынужденными переселенцами, Агентство вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками существования Минздрава Грузии", - сообщила министр.
Как отметила Турнава, это не единовременный акт и рассмотрение узаконивания площадей, находящихся в фактической собственности, на основании предложения муниципалитетов будет продолжено в будущем.
Многодетная семья на прогулке - Sputnik Грузия, 1920, 25.06.2021
Власти Грузии помогут многодетным семьям приобрести жилье
25 июня, 15:31
304
В оппозиции такое решение правительства назвали частью предвыборной кампании и популизмом. 2 октября в стране запланированы выборы в органы местной власти.
На сегодняшний день в Грузии проживают порядка 267 тысяч вынужденных переселенцев из неподконтрольных центральным властям Грузии территорий — Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
В Грузии существует четыре вида обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем — государство приобретает квартиры для переселенцев; строит для них многоквартирные дома; если переселенцы занимают жилплощадь, которая числится на балансе местной или государственной власти, то государство узаконивает для них жилье; а если переселенцы живут в зданиях, которые находятся в частной собственности, тогда государство выкупает их у собственников, чтобы передать переселенцам.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
100000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:48Как подготовить организм к осени
21:26Госпрограмма льготных ипотечных кредитов стартует в Грузии с сентября
21:02Тбилисский международный аэропорт вновь попал в десятку лучших Восточной Европы
20:44Жилплощадь узаконят для трехсот семей в Грузии
20:27"Это вовсе не забота о людях": кто в Грузии и почему добивается переноса местных выборов
19:48Удостоверение личности в Грузии можно получить бесплатно в течение месяца
19:29Льготные кредиты для бизнеса: Грузия делает упор на местное производство
19:11В ЮАР зафиксировали новый штамм коронавируса
18:22Шестилетний ребенок скончался в Грузии от коронавируса
18:18В Испании задержали граждан Грузии за серию грабежей
18:17Парад суверенитетов по-грузински – взгляд из России
18:01Коронавирус в тюрьмах Грузии: оппозиция требует широкую амнистию
17:17Президент Грузии поздравила абитуриентов, ставших студентами
17:01Медики предупреждают: дельта-штамм особенно опасен для беременных
16:44Как атомный взрыв - эксперт о ЧП на военном складе в Казахстане
16:27Будут ли в Грузии смягчены введенные ограничения? - ответ Минздрава
16:07Минздрав Грузии назвал условия для возобновления учебы в школах
15:51В этом году в Грузии студентами стали около 30 тысяч абитуриентов
15:36"Уже, извините, были посланы". Эксперт об идее продать "Северный поток-2"
14:49Лидер грузинских лейбористов грозится вывести народ на улицу