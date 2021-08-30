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Жилплощадь узаконят для трехсот семей в Грузии

Жилплощадь узаконят для трехсот семей в Грузии

Жилплощади, находящиеся в фактическом владении, узаконят вынужденным переселенцам, социально незащищенным гражданам 30.08.2021, Sputnik Грузия

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2021-08-30T20:44+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Правительство Грузии передаст в законную собственность жилплощадь около 300 семьям, проживающим в разных регионах страны, заявила глава Минэкономики Натия Турнава на брифинге после заседания правительства.Жилплощади, находящиеся в фактическом владении, узаконят вынужденным переселенцам, социально незащищенным гражданам и тем, кто за многие годы так и не смог узаконить место проживания в Тбилиси, Рустави, Зестафони и Боржоми.Узаконить жилье семьи смогут по символичной цене в 1 лари."С просьбой узаконить данным социальным группам площади в Национальное агентство государственного имущества Минэкономики обратились мэрии муниципалитетов Рустави, Зестафони, Боржоми. А в случае с вынужденными переселенцами, Агентство вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками существования Минздрава Грузии", - сообщила министр.Как отметила Турнава, это не единовременный акт и рассмотрение узаконивания площадей, находящихся в фактической собственности, на основании предложения муниципалитетов будет продолжено в будущем.В оппозиции такое решение правительства назвали частью предвыборной кампании и популизмом. 2 октября в стране запланированы выборы в органы местной власти.На сегодняшний день в Грузии проживают порядка 267 тысяч вынужденных переселенцев из неподконтрольных центральным властям Грузии территорий — Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).В Грузии существует четыре вида обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем — государство приобретает квартиры для переселенцев; строит для них многоквартирные дома; если переселенцы занимают жилплощадь, которая числится на балансе местной или государственной власти, то государство узаконивает для них жилье; а если переселенцы живут в зданиях, которые находятся в частной собственности, тогда государство выкупает их у собственников, чтобы передать переселенцам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, социальная сфера в грузии