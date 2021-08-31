https://sputnik-georgia.ru/20210831/dlya-tusheniya-pozhara-v-borzhomskom-uschele-gruzii-ponadobilsya-vertolet-259193234.html

Для тушения пожара в Боржомском ущелье Грузии понадобился вертолет

Для тушения пожара в Боржомском ущелье Грузии понадобился вертолет

Пожар удалось локализовать, но у очагов будут дежурить пожарные бригады, чтобы окончательно потушить огонь 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T21:46+0400

2021-08-31T21:46+0400

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происшествия

новости

грузия

пожар

лесные пожары

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Пожар в лесу у села Квабисхеви в 21 километре от Боржоми пришлось тушить с вертолета, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.По данным службы, сообщение о пожаре поступило во вторник и на место сразу выехали пожарные. Они выяснили, что горят деревья, трава и листья у корней.Из-за сложного рельефа пожар пришлось тушить вручную и с вертолета, который осуществил 18 рейсов.Пожар удалось локализовать. Теперь у очагов будут дежурить пожарные бригады, чтобы окончательно потушить огонь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210812/Pozharnye-pytayutsya-likvidirovat-lesnoy-pozhar-na-vostoke-Gruzii-252563200.html

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происшествия, новости, грузия, пожар, лесные пожары, служба по управлению чрезвычайными ситуациями