https://sputnik-georgia.ru/20210831/eto-smeshno-nik-dzhonas-pomeshal-priyanke-chopre-sdelat-seksualnoe-selfi-259175348.html

Это смешно! Ник Джонас помешал Приянке Чопре сделать сексуальное селфи

Это смешно! Ник Джонас помешал Приянке Чопре сделать сексуальное селфи

Музыкант и муж актрисы продемонстрировал свое прекрасное чувство юмора и развеселил всех подписчиков в Instagram 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T13:52+0400

2021-08-31T13:52+0400

2021-08-31T13:52+0400

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приянка чопра

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Актриса Приянка Чопра попыталась сделать сексуальное селфи для Instagram, но ей помешал муж: поклонники оценили чувство юмора музыканта Ника Джоноса. Певец Ник Джонас и актриса Приянка Чопра поженились несколько лет назад, но до сих пор считаются одной из самых гармоничных пар. Звезды часто показывают совместные снимки и никогда не скрывают своих чувств. Но недавняя фотография супругов вызвала смех у поклонников. В своем блоге в Instagram Чопра поделилась пляжным кадром. Звезда "Белого тигра" хотела принять сексуальную позу, привлекающую внимание к ее фигуре, но Джонас решил пошутить над женой. Музыкант взял столовые приборы и поднес их к бедрам Приянки, сделав вид, что готов приступить к трапезе. Этот поступок очень рассмешил актрису - свои эмоции звезда разделила с фанатами. Позже Чопра все же смогла сделать сексуальный снимок: актриса в ярком бикини легла на лежак и похвасталась подтянутым прессом и длинными ногами. Читайте также:

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зарубежные звезды, приянка чопра