https://sputnik-georgia.ru/20210831/figuristka-iz-rossii-budet-vystupat-za-sbornuyu-gruzii-259187021.html

Фигуристка из России будет выступать за сборную Грузии

Фигуристка из России будет выступать за сборную Грузии

ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Российская фигуристка Анастасия Губанова будет выступать за сборную Грузии, сообщается на странице Федерации фигурного катания на... 31.08.2021, Sputnik Грузия

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спорт

россия

грузия

фигурное катание

анастасия губанова

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Российская фигуристка Анастасия Губанова будет выступать за сборную Грузии, сообщается на странице Федерации фигурного катания на коньках Грузии в Instagram."Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где она дебютирует со своими новыми программами в этом сезоне", - говорится в сообщении.Губановой 18 лет. Уроженка Тольятти является серебряным призером Финала юниорского Гран-при сезона-2016/17, также на ее счету серебряная награда на "Челленджере" "Золотой конёк Загреба" 2018 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, россия, грузия, фигурное катание, анастасия губанова