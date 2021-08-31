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Фигуристка из России будет выступать за сборную Грузии
Фигуристка из России будет выступать за сборную Грузии
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Российская фигуристка Анастасия Губанова будет выступать за сборную Грузии, сообщается на странице Федерации фигурного катания на... 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T19:01+0400
2021-08-31T19:01+0400
2021-08-31T19:01+0400
спорт
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грузия
фигурное катание
анастасия губанова
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Российская фигуристка Анастасия Губанова будет выступать за сборную Грузии, сообщается на странице Федерации фигурного катания на коньках Грузии в Instagram."Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где она дебютирует со своими новыми программами в этом сезоне", - говорится в сообщении.Губановой 18 лет. Уроженка Тольятти является серебряным призером Финала юниорского Гран-при сезона-2016/17, также на ее счету серебряная награда на "Челленджере" "Золотой конёк Загреба" 2018 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, россия, грузия, фигурное катание, анастасия губанова
Фигуристка из России будет выступать за сборную Грузии
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik.
Российская фигуристка Анастасия Губанова будет выступать за сборную Грузии, сообщается на странице Федерации фигурного катания на коньках Грузии в Instagram
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"Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где она дебютирует со своими новыми программами в этом сезоне", - говорится в сообщении.
Губановой 18 лет. Уроженка Тольятти является серебряным призером Финала юниорского Гран-при сезона-2016/17, также на ее счету серебряная награда на "Челленджере" "Золотой конёк Загреба" 2018 года.
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