https://sputnik-georgia.ru/20210831/gnev-prirody-kadry-posledstviy-uragana-ida-v-ssha-259166755.html

Гнев природы: кадры последствий урагана "Ида" в США

Гнев природы: кадры последствий урагана "Ида" в США

Ураган Ида прошел по разным штатам Америки. Некоторые города пострадали очень сильно. Смотрите в видео последствия разрушительной стихии 31.08.2021, Sputnik Грузия

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Ураган "Ида" обрушился на побережье Мексиканского залива. Первоначально скорость ветра достигала 240 км/ч, урагану присвоили четвертую категорию из пяти. Из-за стихийного бедствия более 1 млн жителей штата Луизиана остались без света, а течение реки Миссисипи изменилось на противоположное.

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Кадры последствий урагана "Ида" в США Ураган Ида прошел по разным штатам США. В некоторых городах были сильные повреждения. 2021-08-31T10:21+0400 true PT1M06S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, сша, ураган, что происходит в мире, погодные аномалии в мире, видео, видео, мультимедиа