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Гнев природы: кадры последствий урагана "Ида" в США
Гнев природы: кадры последствий урагана "Ида" в США
Ураган Ида прошел по разным штатам Америки. Некоторые города пострадали очень сильно. Смотрите в видео последствия разрушительной стихии 31.08.2021, Sputnik Грузия
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происшествия
сша
ураган
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Ураган "Ида" обрушился на побережье Мексиканского залива. Первоначально скорость ветра достигала 240 км/ч, урагану присвоили четвертую категорию из пяти. Из-за стихийного бедствия более 1 млн жителей штата Луизиана остались без света, а течение реки Миссисипи изменилось на противоположное.
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+74956456601
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Кадры последствий урагана "Ида" в США
Ураган Ида прошел по разным штатам США. В некоторых городах были сильные повреждения.
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происшествия, сша, ураган, что происходит в мире, погодные аномалии в мире, видео, видео, мультимедиа

Гнев природы: кадры последствий урагана "Ида" в США

10:21 31.08.2021
88
© video: Ruptly
Ураган Ида прошел по разным штатам Америки. Некоторые города пострадали очень сильно. Смотрите в видео последствия разрушительной стихии
Ураган "Ида" обрушился на побережье Мексиканского залива. Первоначально скорость ветра достигала 240 км/ч, урагану присвоили четвертую категорию из пяти.
Из-за стихийного бедствия более 1 млн жителей штата Луизиана остались без света, а течение реки Миссисипи изменилось на противоположное.


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