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Грузинскую драму "Отрицательные числа" высоко оценили в Италии
Грузинскую драму "Отрицательные числа" высоко оценили в Италии
Это история о жизни в тюрьме, о регби, грузинской молодежи и совести. Сюжет фильма основан на реальных событиях 31.08.2021, Sputnik Грузия
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2021-08-31T14:55+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Грузинский фильм "Отрицательные числа" режиссера Уты Берия получил две награды на Международном фестивале авторского кино Nòt Film Fest в Италии.Концепция фестиваля Nòt Film Fest зародилась в 2017 году в компании друзей, которые разделяют страсть к независимому кино. Фестиваль под открытым небом собирает как уже опытных "ветеранов" кино, так и любителей. Министерство культуры Италии уже отмечало фестиваль за его культурную значимость.Картина "Отрицательные числа" получила два главных приза фестиваля в номинации "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".Драма "Отрицательные числа" повествует о совместном проекте Союза регби Грузии и UNICEFF, в рамках которого в тюрьме для несовершеннолетних были назначены занятия по регби с целью физического и ментального оздоровления осужденных. Сюжет фильма, который сняла продюсерская компания Magnet Films, основан на реальных событиях.Площадкой для съемок картины стала территория бывшей Авчальской тюрьмы №10 в Тбилиси. Эту территорию площадью более 31 тысячи квадратных метров и расположенные на ней здания Национальное агентство государственной собственности безвозмездно передало в пользование Magnet Films специально для съемок.Фильм уже увидели за пределами Грузии на фестивалях во Франции, Италии, Бельгии, на Каннском фестиваля в рамках секции Market Screening и других фестивалях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, италия, грузинская культура, грузинское кино, триумф грузинского кино

Грузинскую драму "Отрицательные числа" высоко оценили в Италии

14:07 31.08.2021 (обновлено: 14:55 31.08.2021)
813
© Facebook / Negative Numbers FilmКадр из фильма "Отрицательные числа" Уты Берия
Кадр из фильма Отрицательные числа Уты Берия - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© Facebook / Negative Numbers Film
Это история о жизни в тюрьме, о регби, грузинской молодежи и совести. Сюжет фильма основан на реальных событиях
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Грузинский фильм "Отрицательные числа" режиссера Уты Берия получил две награды на Международном фестивале авторского кино Nòt Film Fest в Италии.
Концепция фестиваля Nòt Film Fest зародилась в 2017 году в компании друзей, которые разделяют страсть к независимому кино. Фестиваль под открытым небом собирает как уже опытных "ветеранов" кино, так и любителей. Министерство культуры Италии уже отмечало фестиваль за его культурную значимость.
Картина "Отрицательные числа" получила два главных приза фестиваля в номинации "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".
Драма "Отрицательные числа" повествует о совместном проекте Союза регби Грузии и UNICEFF, в рамках которого в тюрьме для несовершеннолетних были назначены занятия по регби с целью физического и ментального оздоровления осужденных. Сюжет фильма, который сняла продюсерская компания Magnet Films, основан на реальных событиях.
Герои фильма ведут борьбу за выживание, ведь они живут в среде, где доброта и сострадание считаются слабостью. Главному герою Нике предстоит сделать выбор между тюремным авторитетом и внутренней свободой.
Площадкой для съемок картины стала территория бывшей Авчальской тюрьмы №10 в Тбилиси. Эту территорию площадью более 31 тысячи квадратных метров и расположенные на ней здания Национальное агентство государственной собственности безвозмездно передало в пользование Magnet Films специально для съемок.
Фильм уже увидели за пределами Грузии на фестивалях во Франции, Италии, Бельгии, на Каннском фестиваля в рамках секции Market Screening и других фестивалях.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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