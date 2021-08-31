https://sputnik-georgia.ru/20210831/gruzinskuyu-dramu-otritsatelnye-chisla-vysoko-otsenili-v-italii-259175908.html

Грузинскую драму "Отрицательные числа" высоко оценили в Италии

Грузинскую драму "Отрицательные числа" высоко оценили в Италии

Это история о жизни в тюрьме, о регби, грузинской молодежи и совести. Сюжет фильма основан на реальных событиях 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Грузинский фильм "Отрицательные числа" режиссера Уты Берия получил две награды на Международном фестивале авторского кино Nòt Film Fest в Италии.Концепция фестиваля Nòt Film Fest зародилась в 2017 году в компании друзей, которые разделяют страсть к независимому кино. Фестиваль под открытым небом собирает как уже опытных "ветеранов" кино, так и любителей. Министерство культуры Италии уже отмечало фестиваль за его культурную значимость.Картина "Отрицательные числа" получила два главных приза фестиваля в номинации "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".Драма "Отрицательные числа" повествует о совместном проекте Союза регби Грузии и UNICEFF, в рамках которого в тюрьме для несовершеннолетних были назначены занятия по регби с целью физического и ментального оздоровления осужденных. Сюжет фильма, который сняла продюсерская компания Magnet Films, основан на реальных событиях.Площадкой для съемок картины стала территория бывшей Авчальской тюрьмы №10 в Тбилиси. Эту территорию площадью более 31 тысячи квадратных метров и расположенные на ней здания Национальное агентство государственной собственности безвозмездно передало в пользование Magnet Films специально для съемок.Фильм уже увидели за пределами Грузии на фестивалях во Франции, Италии, Бельгии, на Каннском фестиваля в рамках секции Market Screening и других фестивалях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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