https://sputnik-georgia.ru/20210831/gruziya-mozhet-otkazatsya-ot-kredita-evrosoyuza-259181384.html

Грузия может отказаться от кредита Евросоюза

Грузия может отказаться от кредита Евросоюза

Если Грузия не сможет получить транш по кредиту Евросоюза, у бюджета страны не возникнет проблем, заявили в Минфине 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T16:11+0400

2021-08-31T16:11+0400

2021-08-31T16:27+0400

экономика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

грузия - ес

натия турнава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/01/248380130_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1fe9a2aa922294097d39559bb35e6aa9.jpg

ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Грузия может отказаться от получения кредита от Евросоюза в размере 75 миллионов евро, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.В начале июля пресс-спикер Еврокомиссии Питер Станко заявил, что назначение судей Верховного суда вопреки призывам представителей ЕС может поставить под угрозу решение о предоставлении макрофинансовой помощи Грузии со стороны Евросоюза.При этом он отметил, что отказ от кредита связан с тем, что этот вопрос стал политическим.Гарибашвили отмечает, что сейчас экономика Грузии быстро развивается развивается и в новом кредите нет нужды.Ранее замглавы Минфина Георгий Какауридзе заявил, что если Грузия не сможет получить этот транш по кредиту, у бюджета не возникнет проблем.Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава также считает, что если у Грузии есть собственные ресурсы, нет необходимости увеличивать кредит.По ее мнению, у Грузии есть внутренние ресурсы, которые можно использовать для многих программ, и поэтому больше не следует увеличивать внешний долг, который уже вырос из-за пандемии."Речь идет не о помощи, а об увеличении внешнего долга. Это ссуда, поэтому если у нас есть собственные ресурсы, нет необходимости увеличивать ссуду", - сказала министр журналистам.Долг Грузии ЕС на данный момент составляет 133 миллиона евро. Экономический рост в июле достиг 9,9% по сравнению с прошлым годом.Парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции 12 июля, что вызвало резкое недовольство западных партнеров из-за игнорирования условий соглашения подписанного при посредничестве ЕС, согласно которым назначение судей должно было быть отложено до проведения реформы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210729/Chitadze-Zapad-mozhet-vvesti-sanktsii-protiv-liderov-Gruzinskoy-mechty-252455609.html

https://sputnik-georgia.ru/20210709/Po-ushi-v-dolgakh---skolko-i-komu-dolzhna-Gruziya-252267304.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузия - ес, натия турнава