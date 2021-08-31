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Грузия может отказаться от кредита Евросоюза
Грузия может отказаться от кредита Евросоюза
Если Грузия не сможет получить транш по кредиту Евросоюза, у бюджета страны не возникнет проблем, заявили в Минфине 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T16:11+0400
2021-08-31T16:11+0400
2021-08-31T16:27+0400
экономика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
грузия - ес
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Грузия может отказаться от получения кредита от Евросоюза в размере 75 миллионов евро, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.В начале июля пресс-спикер Еврокомиссии Питер Станко заявил, что назначение судей Верховного суда вопреки призывам представителей ЕС может поставить под угрозу решение о предоставлении макрофинансовой помощи Грузии со стороны Евросоюза.При этом он отметил, что отказ от кредита связан с тем, что этот вопрос стал политическим.Гарибашвили отмечает, что сейчас экономика Грузии быстро развивается развивается и в новом кредите нет нужды.Ранее замглавы Минфина Георгий Какауридзе заявил, что если Грузия не сможет получить этот транш по кредиту, у бюджета не возникнет проблем.Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава также считает, что если у Грузии есть собственные ресурсы, нет необходимости увеличивать кредит.По ее мнению, у Грузии есть внутренние ресурсы, которые можно использовать для многих программ, и поэтому больше не следует увеличивать внешний долг, который уже вырос из-за пандемии."Речь идет не о помощи, а об увеличении внешнего долга. Это ссуда, поэтому если у нас есть собственные ресурсы, нет необходимости увеличивать ссуду", - сказала министр журналистам.Долг Грузии ЕС на данный момент составляет 133 миллиона евро. Экономический рост в июле достиг 9,9% по сравнению с прошлым годом.Парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции 12 июля, что вызвало резкое недовольство западных партнеров из-за игнорирования условий соглашения подписанного при посредничестве ЕС, согласно которым назначение судей должно было быть отложено до проведения реформы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузия - ес, натия турнава
Грузия может отказаться от кредита Евросоюза
16:11 31.08.2021 (обновлено: 16:27 31.08.2021)
Если Грузия не сможет получить транш по кредиту Евросоюза, у бюджета страны не возникнет проблем, заявили в Минфине
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Грузия может отказаться от получения кредита от Евросоюза в размере 75 миллионов евро, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.
В начале июля пресс-спикер Еврокомиссии Питер Станко заявил, что назначение судей Верховного суда вопреки призывам представителей ЕС может поставить под угрозу решение о предоставлении макрофинансовой помощи Грузии со стороны Евросоюза.
Исходя из того, что мы начали сокращение внешнего долга, с большой вероятностью, у нас не будет необходимости получения этой суммы
Ираклий Гарибашвили
премьер-министр Грузии
При этом он отметил, что отказ от кредита связан с тем, что этот вопрос стал политическим.
Гарибашвили отмечает, что сейчас экономика Грузии быстро развивается развивается и в новом кредите нет нужды.
Ранее замглавы Минфина Георгий Какауридзе заявил, что если Грузия не сможет получить этот транш по кредиту, у бюджета не возникнет проблем.
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава также считает, что если у Грузии есть собственные ресурсы, нет необходимости увеличивать кредит.
Мне очень жаль, что больше экономических вопросов приобрели политический оттенок. Вопрос простой - сегодня мы говорили о том, насколько высок наш экономический рост и темпы восстановления экономики. Это означает, что наша экономика получила дополнительный миллиард лари
Натия Турнава
министр экономики и устойчивого развития Грузии
По ее мнению, у Грузии есть внутренние ресурсы, которые можно использовать для многих программ, и поэтому больше не следует увеличивать внешний долг, который уже вырос из-за пандемии.
"Речь идет не о помощи, а об увеличении внешнего долга. Это ссуда, поэтому если у нас есть собственные ресурсы, нет необходимости увеличивать ссуду", - сказала министр журналистам.
Долг Грузии ЕС на данный момент составляет 133 миллиона евро. Экономический рост в июле достиг 9,9% по сравнению с прошлым годом.
Парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции 12 июля, что вызвало резкое недовольство западных партнеров из-за игнорирования условий соглашения подписанного при посредничестве ЕС, согласно которым назначение судей должно было быть отложено до проведения реформы.
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