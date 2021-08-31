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И пусть лето не кончается: топ-10 "горячих" грузинок августа

И пусть лето не кончается: топ-10 "горячих" грузинок августа

Невероятно, но лето 2021 подошло к финалу. Кто-то успел отдохнуть, кто-то не рискнул, а кто-то наслаждался летним сезоном через экран компьютера из рабочего... 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T20:10+0400

2021-08-31T20:10+0400

2021-08-31T20:10+0400

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Мы уже предлагали вам "горячие" топы грузинок июня и июля и даже молодых грузинских красавцев. А в последний день августа спешим показать нашим читателям Топ-10 грузинок последнего месяца лета. Итак, поехали!Шорена БегашвилиНеувядающий секс-символ грузинской шоу-индустрии - очаровательная модель и актриса Шорена Бегашвили. Ее Instagram пестрит яркими и красивыми кадрами с летнего отдыха. В августе успешная модель и телеведущая отдыха в Испании, в Льорет-де-Маре – это город на побережье Коста-Брава в регионе Каталония. Согласитесь, горячо!Кети ТопурияГрузино-российская певица и дизайнер Кети Топурия этим летом выбрала для отдыха Францию и Монако. Успешная грузинка хорошо "оторвалась" в отпуске - звезда, как всегда, выглядела прекрасно и гламурно.Со своим супругом, предпринимателем и дипломатом Львом Деньговым Кети посещала лучшие пляжи и рестораны. И, по слухам, даже прикупила во Франции дом. Одним словом, лето 2021 Кети запомнит надолго. Майя Асатиани45-летняя телеведущая и новоиспеченная писательница Майя Асатиани в последнее время радует своих подписчиков открытыми купальниками и смелыми образами.Майя любит отдыхать, солнце, море, бассейны и обожает делиться фотографиями со своими фолловерами в социальных сетях. Теона ЦицакишвилиГрузинская танцовщица и хореограф Теона Цицакишвили поражает подписчиков своими экстраординарными образами.Теона - участник шоу "Танцы" на ТНТ. Девушка любит экспериментировать и танцевать, танцевать, танцевать. О, да - и короткие топы!Саломея БауэрСаломея Бауэр - экстравагантная художница и почти перфомансер. Красивая, талантливая, очаровательная и глубокая натура. Саломея - жена, мама, активистка. Ее картины - это нереальный мир с удивительными персонажами. А этим летом художница еще и порадовала своих подписчиков отличными летними снимками. Муся ТотибадзеМуся Тотибадзе - очень популярная в России певица и актриса. Летом 2021 года приятно удивила поклонников новыми песнями и клипами, порой, очень даже "горячими".Муся - огненная бестия. Оригинальная, яркая и смелая. Оцените сами! Елена НинидзеЕлена Нинидзе - молодая грузинская исполнительница, которая активно строит музыкальную карьеру в Россию.Елена - участница вокального проекта "Голос 9" на Первом канале. Горячая брюнетка любит отдыхать и стильную одежду. Но и без нее она прекрасна!Нини Бадурашвили35-летняя грузинская певица и телеведущая Нини Бадурашвили обожает красиво отдыхать и делать глянцевые фото.Почему бы и нет?! У Нини стройное тело, длинные ноги и желание выглядеть соблазнительно. Одним словом, хвалим! Нуки КошкелишвилиНуки Кошкелишвили - телеведущая, модель и блогер. Это длинноногая блондинка имеет почти 300 тысяч подписчиков в Instagram. Нуки очень любит фотографироваться, сниматься в рекламах и разговаривать с фолловерами. Лето 2021 года девушка провела активно: было много работы и отдыха. И как результат - горячие фотографии в Instagram. Теона КонтридзеИ замыкает наш Топ-10 "горячих" грузинок августа джаз-фанк исполнительница Теона Контридзе, женщина с потрясающей энергией, харизмой и чувством юмора.Теона живет и работает в Москве, но по возможности приезжает отдыхать в Грузию. Вот и в этот раз Контридзе наполнилась на родине позитивной энергией, гармонией, красотой и, как всегда, поделилась всем этим со своими подписчиками. "Знойная хачесса" - в шутку называет себя Теона. А мы называем ее горячей грузинкой!

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