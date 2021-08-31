https://sputnik-georgia.ru/20210831/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-31-avgusta-2021-259128671.html
Какой сегодня церковный праздник: 31 августа 2021
Какой сегодня церковный праздник: 31 августа 2021
По православному церковному календарю 31 августа отмечают день памяти Святых Флора, Лавра, Ерма, Серапиона, Полиена и других 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T01:01+0400
2021-08-31T01:01+0400
2021-08-31T01:01+0400
религия
календарь религиозных праздников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24507/12/245071247_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a1367f95be3c3c5f57334a224e6fdd91.jpg
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Флор и ЛаврПо церковному календарю 31 августа поминают мучеников Флора и Лавра, братьев по плоти и духу, живших во II веке.Жили будущие Святые в Византии, затем переселились в Иллирию (ныне Югославия). Флор и Лавр были камнетесами. Богоугодной жизни они научились от своих учителей по искусству камнетесания - Прокла и Максима, которые были христианами.Правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область, где строился языческий храм. Работая на стройке, братья раздавали заработанные деньги нищим, а сами постоянно молились и соблюдали строгий пост.Как-то сын местного жреца подошел неосторожно к стройке, и осколок камня, попав ему в глаз, сильно повредил его. Святые, обнадежив разгневанного отца, что его сын получит исцеление, взяли юношу к себе и наставили в истинной вере.Начальник области, узнав об этом, приговорил к сожжению бывшего жреца с его сыном и 300 христиан. Флора и Лавра, по приказу правителя, бросили в пустой колодец и засыпали землей.Ерм, Серапион и ПолиенПо церковному календарю 31 августа поминают мучеников Ерма, Серапиона и Полиена, пострадавших за веру во II веке.Будущие Святые были римляне – за исповедание христианства их бросили в темницу. На допросе Ерм, Серапион и Полиен отказались принести жертву идолам, за это мучеников стали влачить по непроходимым местам, и они скончались, ударяясь о камни.Емилиан, Иларион, Дионисий и ЕрмиппПо церковному календарю 31 августа поминают священномучеников Емилиана, Илариона, Дионисия и Ермиппа.Братья Емилиан, Дионисий и Ермипп, после смерти родителей оставив свою родину Армению, вместе со своим учителем Иларионом уехали в город Сполитон (Италия).Емилиан в Сполитоне начал проповедовать язычникам Евангелие. Своей добродетельной жизнью снискав глубокое уважение христианской общины, он был избран епископом города Требии. Святитель многих язычников обратил в истинную веру, за это предстал перед императором Максимианом (284-305).Святителя вместе с братьями и учителем заключили в темницу, а после жестоких пыток священномученикам Илариону, Дионисию и Ермиппу отрубили головы. Епископа казнили за городом. Когда палач отрубил ему голову, из раны потекло молоко, увидев которое многие язычники уверовали. Произошло это примерно в 300 году.Константинопольские ПатриархиПо церковному календарю 31 августа поминают святителей Иоанна V и Георгия I – Константинопольских Патриархов.Святитель Иоанн V Патриархом Константинопольским был с 669 по 674 год, а святитель Георгий I - с 678 по 683 год. Патриархами они оба были при императоре Константине Погонате (668-685).ИмениныПо церковному календарю 31 августа именины отмечают Ульяна, Георгий, Григорий, Денис, Емельян, Евгений, Иван, Иларион, Иоанн, Лавр, Лука, Лев, Макар, Михаил, Софрон и Фрол.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20190120/Mechet-sinagoga-i-tserkvi-v-odnom-kvartale-kak-v-Tbilisi-uzhivayutsya-vse-religii-243982801.html
https://sputnik-georgia.ru/20210629/Postnye-dni-v-iyule-2021-pravoslavnyy-kalendar-pitaniya-po-dnyam-252159045.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24507/12/245071247_14:0:1794:1335_1920x0_80_0_0_e938336a1708deb7595e32fdf79f58fe.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
религия , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 31 августа 2021
По православному церковному календарю 31 августа отмечают день памяти Святых Флора, Лавра, Ерма, Серапиона, Полиена и других
Sputnik Грузия
рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Флор и Лавр
По церковному календарю 31 августа поминают мучеников Флора и Лавра, братьев по плоти и духу, живших во II веке.
Жили будущие Святые в Византии, затем переселились в Иллирию (ныне Югославия). Флор и Лавр были камнетесами. Богоугодной жизни они научились от своих учителей по искусству камнетесания - Прокла и Максима, которые были христианами.
Правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область, где строился языческий храм. Работая на стройке, братья раздавали заработанные деньги нищим, а сами постоянно молились и соблюдали строгий пост.
Как-то сын местного жреца подошел неосторожно к стройке, и осколок камня, попав ему в глаз, сильно повредил его. Святые, обнадежив разгневанного отца, что его сын получит исцеление, взяли юношу к себе и наставили в истинной вере.
После того, как юноша исповедал христианскую веру, Святые помолились о нем, и глаз выздоровел. Отец юноши при виде такого чуда также уверовал. Когда строительство храма закончилось, братья, собрав христиан, сокрушили идолов и, поставив Святой крест в восточной части храма, всю ночь провели в молитве, озаряемые небесным светом.
Начальник области, узнав об этом, приговорил к сожжению бывшего жреца с его сыном и 300 христиан. Флора и Лавра, по приказу правителя, бросили в пустой колодец и засыпали землей.
Ерм, Серапион и Полиен
По церковному календарю 31 августа поминают мучеников Ерма, Серапиона и Полиена, пострадавших за веру во II веке.
Будущие Святые были римляне – за исповедание христианства их бросили в темницу. На допросе Ерм, Серапион и Полиен отказались принести жертву идолам, за это мучеников стали влачить по непроходимым местам, и они скончались, ударяясь о камни.
Емилиан, Иларион, Дионисий и Ермипп
По церковному календарю 31 августа поминают священномучеников Емилиана, Илариона, Дионисия и Ермиппа.
Братья Емилиан, Дионисий и Ермипп, после смерти родителей оставив свою родину Армению, вместе со своим учителем Иларионом уехали в город Сполитон (Италия).
Емилиан в Сполитоне начал проповедовать язычникам Евангелие. Своей добродетельной жизнью снискав глубокое уважение христианской общины, он был избран епископом города Требии. Святитель многих язычников обратил в истинную веру, за это предстал перед императором Максимианом (284-305).
Святителя вместе с братьями и учителем заключили в темницу, а после жестоких пыток священномученикам Илариону, Дионисию и Ермиппу отрубили головы. Епископа казнили за городом. Когда палач отрубил ему голову, из раны потекло молоко, увидев которое многие язычники уверовали. Произошло это примерно в 300 году.
Константинопольские Патриархи
По церковному календарю 31 августа поминают святителей Иоанна V и Георгия I – Константинопольских Патриархов.
Святитель Иоанн V Патриархом Константинопольским был с 669 по 674 год, а святитель Георгий I - с 678 по 683 год. Патриархами они оба были при императоре Константине Погонате (668-685).
Именины
По церковному календарю 31 августа именины отмечают Ульяна, Георгий, Григорий, Денис, Емельян, Евгений, Иван, Иларион, Иоанн, Лавр, Лука, Лев, Макар, Михаил, Софрон и Фрол.
Материал подготовлен на основе открытых источников