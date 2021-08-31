https://sputnik-georgia.ru/20210831/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-31-avgusta-2021-259128671.html

Какой сегодня церковный праздник: 31 августа 2021

Какой сегодня церковный праздник: 31 августа 2021

По православному церковному календарю 31 августа отмечают день памяти Святых Флора, Лавра, Ерма, Серапиона, Полиена и других 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T01:01+0400

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2021-08-31T01:01+0400

религия

календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Флор и ЛаврПо церковному календарю 31 августа поминают мучеников Флора и Лавра, братьев по плоти и духу, живших во II веке.Жили будущие Святые в Византии, затем переселились в Иллирию (ныне Югославия). Флор и Лавр были камнетесами. Богоугодной жизни они научились от своих учителей по искусству камнетесания - Прокла и Максима, которые были христианами.Правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область, где строился языческий храм. Работая на стройке, братья раздавали заработанные деньги нищим, а сами постоянно молились и соблюдали строгий пост.Как-то сын местного жреца подошел неосторожно к стройке, и осколок камня, попав ему в глаз, сильно повредил его. Святые, обнадежив разгневанного отца, что его сын получит исцеление, взяли юношу к себе и наставили в истинной вере.Начальник области, узнав об этом, приговорил к сожжению бывшего жреца с его сыном и 300 христиан. Флора и Лавра, по приказу правителя, бросили в пустой колодец и засыпали землей.Ерм, Серапион и ПолиенПо церковному календарю 31 августа поминают мучеников Ерма, Серапиона и Полиена, пострадавших за веру во II веке.Будущие Святые были римляне – за исповедание христианства их бросили в темницу. На допросе Ерм, Серапион и Полиен отказались принести жертву идолам, за это мучеников стали влачить по непроходимым местам, и они скончались, ударяясь о камни.Емилиан, Иларион, Дионисий и ЕрмиппПо церковному календарю 31 августа поминают священномучеников Емилиана, Илариона, Дионисия и Ермиппа.Братья Емилиан, Дионисий и Ермипп, после смерти родителей оставив свою родину Армению, вместе со своим учителем Иларионом уехали в город Сполитон (Италия).Емилиан в Сполитоне начал проповедовать язычникам Евангелие. Своей добродетельной жизнью снискав глубокое уважение христианской общины, он был избран епископом города Требии. Святитель многих язычников обратил в истинную веру, за это предстал перед императором Максимианом (284-305).Святителя вместе с братьями и учителем заключили в темницу, а после жестоких пыток священномученикам Илариону, Дионисию и Ермиппу отрубили головы. Епископа казнили за городом. Когда палач отрубил ему голову, из раны потекло молоко, увидев которое многие язычники уверовали. Произошло это примерно в 300 году.Константинопольские ПатриархиПо церковному календарю 31 августа поминают святителей Иоанна V и Георгия I – Константинопольских Патриархов.Святитель Иоанн V Патриархом Константинопольским был с 669 по 674 год, а святитель Георгий I - с 678 по 683 год. Патриархами они оба были при императоре Константине Погонате (668-685).ИмениныПо церковному календарю 31 августа именины отмечают Ульяна, Георгий, Григорий, Денис, Емельян, Евгений, Иван, Иларион, Иоанн, Лавр, Лука, Лев, Макар, Михаил, Софрон и Фрол.Материал подготовлен на основе открытых источников

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https://sputnik-georgia.ru/20210629/Postnye-dni-v-iyule-2021-pravoslavnyy-kalendar-pitaniya-po-dnyam-252159045.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

религия , календарь религиозных праздников