https://sputnik-georgia.ru/20210831/kazakhstan--ukraina-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-259190424.html
Казахстан – Украина: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022
Казахстан – Украина: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022
Встречей между сборными Казахстана и Украины, которая пройдет в Нур-Султане, стартуют осенние отборочные матчи ЧМ-2022 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T20:25+0400
2021-08-31T20:25+0400
2021-08-31T20:34+0400
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Сборная Украины очень неплохо проявила себя на недавнем чемпионате Европы, пробившись в ¼ финала. Правда, на этой стадии подопечные Андрея Шевченко попали под мощный каток англичан, проиграв 0:4.Однако, если на континентальном первенстве для украинской команды все сложилась, в принципе, неплохо, то в отборочном цикле ЧМ-2022 сборная пока не впечатляет. Украина провела три матча, против Казахстана, Финляндии и Франции, и все три завершились с одинаковым счетом 1:1. Несмотря всего на три набранных очка, Украина продолжает удерживаться на втором месте в группе "D".Что касается Казахстана, то на данный момент – это слабейшая сборная группы. "Ястребы" провели два матча, в которых проиграли Франции (0:2) и сыграли вничью с Украиной (1:1).В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Украины можно поставить с коэффициентом 1,44 (против 7,1 у Казахстана). Но в этой паре не все так однозначно.У хозяев было гораздо больше времени на подготовку к матчу – почти неделя. К тому же, "ястребы" традиционно играют на искусственном поле, что создает всем соперникам дополнительные проблемы (помимо длительного перелета).Главная же проблема сборной Украины – смена главного тренера. После ЕВРО-2020 команду покинул Шевченко, а его место занял Александр Петраков. У бывшего наставника молодежной сборной Украины было не так много времени, чтобы досконально изучить своих новых подопечных, а дебютировать нужно на чужом поле.Как мне кажется, если Украина и оправдает статус фаворита, то победит с минимальным преимуществом в один мяч. При этом очередной ничейный результат не станет сенсацией.Ставка: победа сборной Украины в один мяч или ничья за 1,82.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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спорт, украина, казахстан, футбол, прогноз на футбольный матч
Казахстан – Украина: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022
20:25 31.08.2021 (обновлено: 20:34 31.08.2021)
Встречей между сборными Казахстана и Украины, которая пройдет в Нур-Султане, стартуют осенние отборочные матчи ЧМ-2022
Сборная Украины очень неплохо проявила себя на недавнем чемпионате Европы, пробившись в ¼ финала. Правда, на этой стадии подопечные Андрея Шевченко попали под мощный каток англичан, проиграв 0:4.
Однако, если на континентальном первенстве для украинской команды все сложилась, в принципе, неплохо, то в отборочном цикле ЧМ-2022 сборная пока не впечатляет. Украина провела три матча, против Казахстана, Финляндии и Франции, и все три завершились с одинаковым счетом 1:1. Несмотря всего на три набранных очка, Украина продолжает удерживаться на втором месте в группе "D".
Что касается Казахстана, то на данный момент – это слабейшая сборная группы. "Ястребы" провели два матча, в которых проиграли Франции (0:2) и сыграли вничью с Украиной (1:1).
В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Украины можно поставить с коэффициентом 1,44 (против 7,1 у Казахстана). Но в этой паре не все так однозначно.
У хозяев было гораздо больше времени на подготовку к матчу – почти неделя. К тому же, "ястребы" традиционно играют на искусственном поле, что создает всем соперникам дополнительные проблемы (помимо длительного перелета).
Главная же проблема сборной Украины – смена главного тренера. После ЕВРО-2020 команду покинул Шевченко, а его место занял Александр Петраков. У бывшего наставника молодежной сборной Украины было не так много времени, чтобы досконально изучить своих новых подопечных, а дебютировать нужно на чужом поле.
Как мне кажется, если Украина и оправдает статус фаворита, то победит с минимальным преимуществом в один мяч. При этом очередной ничейный результат не станет сенсацией.
Ставка: победа сборной Украины в один мяч или ничья за 1,82.
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