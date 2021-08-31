https://sputnik-georgia.ru/20210831/kazakhstan--ukraina-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-259190424.html

Казахстан – Украина: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022

Казахстан – Украина: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022

Встречей между сборными Казахстана и Украины, которая пройдет в Нур-Султане, стартуют осенние отборочные матчи ЧМ-2022 31.08.2021, Sputnik Грузия

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Сборная Украины очень неплохо проявила себя на недавнем чемпионате Европы, пробившись в ¼ финала. Правда, на этой стадии подопечные Андрея Шевченко попали под мощный каток англичан, проиграв 0:4.Однако, если на континентальном первенстве для украинской команды все сложилась, в принципе, неплохо, то в отборочном цикле ЧМ-2022 сборная пока не впечатляет. Украина провела три матча, против Казахстана, Финляндии и Франции, и все три завершились с одинаковым счетом 1:1. Несмотря всего на три набранных очка, Украина продолжает удерживаться на втором месте в группе "D".Что касается Казахстана, то на данный момент – это слабейшая сборная группы. "Ястребы" провели два матча, в которых проиграли Франции (0:2) и сыграли вничью с Украиной (1:1).В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Украины можно поставить с коэффициентом 1,44 (против 7,1 у Казахстана). Но в этой паре не все так однозначно.У хозяев было гораздо больше времени на подготовку к матчу – почти неделя. К тому же, "ястребы" традиционно играют на искусственном поле, что создает всем соперникам дополнительные проблемы (помимо длительного перелета).Главная же проблема сборной Украины – смена главного тренера. После ЕВРО-2020 команду покинул Шевченко, а его место занял Александр Петраков. У бывшего наставника молодежной сборной Украины было не так много времени, чтобы досконально изучить своих новых подопечных, а дебютировать нужно на чужом поле.Как мне кажется, если Украина и оправдает статус фаворита, то победит с минимальным преимуществом в один мяч. При этом очередной ничейный результат не станет сенсацией.Ставка: победа сборной Украины в один мяч или ничья за 1,82.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210704/Sbornaya-Anglii-razgromila-Ukrainu-i-vyshla-v-polufinal-EVRO-2020-252203712.html

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спорт, украина, казахстан, футбол, прогноз на футбольный матч