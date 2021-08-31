https://sputnik-georgia.ru/20210831/my-skuchaem-po-nemu-semya-maykla-dzheksona-vypustit-ego-neizdannuyu-pesnyu-259180721.html

"Мы скучаем по нему": семья Майкла Джексона выпустит его неизданную песню

"Мы скучаем по нему": семья Майкла Джексона выпустит его неизданную песню

Поклонники Джексона вне себя от радости и с нетерпением ждут выхода новой песни легенды 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T17:07+0400

2021-08-31T17:07+0400

2021-08-31T17:07+0400

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майкл джексон

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Спустя 12 лет после смерти легендарного американского певца, танцора и актера Майкла Джексона выйдет его неизданная пеня. Об этом сообщил брат покойного артиста Тито.29 августа звезде могло бы исполниться 63 года. Именно по этому поводу его семья планирует выпустить песню с участием легендарного музыканта. Из подробностей - песня будет из числа тех, которые не были изданы при жизни Майкла. "Было бы так приятно снова услышать голос Майкла. Интересно, что сработает, мы готовы попробовать и посмотреть, что произойдет", — сказал Тито изданию The Sun.Майкл Джексон - самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки". Он обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других премий. Количество проданных в мире записей Джексона составляет 1 миллиард копий. Джексон внес значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.Читайте также:

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майкл джексон, зарубежные звезды