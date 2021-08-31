Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
"Мы скучаем по нему": семья Майкла Джексона выпустит его неизданную песню
144
© YouTube / Michael Jackson: In the Closet (1992)Майкл Джексон и модель Наоми Кэмпбелл на съемках музыкального клипа "In the Closet" (1992)
Поклонники Джексона вне себя от радости и с нетерпением ждут выхода новой песни легенды
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Спустя 12 лет после смерти легендарного американского певца, танцора и актера Майкла Джексона выйдет его неизданная пеня. Об этом сообщил брат покойного артиста Тито.
29 августа звезде могло бы исполниться 63 года. Именно по этому поводу его семья планирует выпустить песню с участием легендарного музыканта.
© AFP / VINCENT AMALVYАмериканский поп-певец Майкл Джексон
Американский поп-певец Майкл Джексон
© AFP / VINCENT AMALVY
Из подробностей - песня будет из числа тех, которые не были изданы при жизни Майкла. "Было бы так приятно снова услышать голос Майкла. Интересно, что сработает, мы готовы попробовать и посмотреть, что произойдет", — сказал Тито изданию The Sun.
Будет и еше один сюрприз - в честь дня рождения Джексона планируется масштабное памятное шоу. "Мы отдадим дань уважения Майклу, это одна из моих любимых частей шоу. Мы скучаем по нему и скучаем по записи с ним", — рассказал брат Майкла.
Майкл Джексон - самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки". Он обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других премий. Количество проданных в мире записей Джексона составляет 1 миллиард копий. Джексон внес значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.
Читайте также:
Перчатку Майкла Джексона со стразами продали на аукционе в США
"Это Джексон?!" - в Тбилиси до неузнаваемости перепели бессмертные хиты