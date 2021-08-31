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https://sputnik-georgia.ru/20210831/my-skuchaem-po-nemu-semya-maykla-dzheksona-vypustit-ego-neizdannuyu-pesnyu-259180721.html
"Мы скучаем по нему": семья Майкла Джексона выпустит его неизданную песню
"Мы скучаем по нему": семья Майкла Джексона выпустит его неизданную песню
Поклонники Джексона вне себя от радости и с нетерпением ждут выхода новой песни легенды 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T17:07+0400
2021-08-31T17:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
майкл джексон
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Спустя 12 лет после смерти легендарного американского певца, танцора и актера Майкла Джексона выйдет его неизданная пеня. Об этом сообщил брат покойного артиста Тито.29 августа звезде могло бы исполниться 63 года. Именно по этому поводу его семья планирует выпустить песню с участием легендарного музыканта. Из подробностей - песня будет из числа тех, которые не были изданы при жизни Майкла. "Было бы так приятно снова услышать голос Майкла. Интересно, что сработает, мы готовы попробовать и посмотреть, что произойдет", — сказал Тито изданию The Sun.Майкл Джексон - самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки". Он обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других премий. Количество проданных в мире записей Джексона составляет 1 миллиард копий. Джексон внес значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.Читайте также:
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майкл джексон, зарубежные звезды

"Мы скучаем по нему": семья Майкла Джексона выпустит его неизданную песню

17:07 31.08.2021
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© YouTube / Michael Jackson: In the Closet (1992)Майкл Джексон и модель Наоми Кэмпбелл на съемках музыкального клипа "In the Closet" (1992)
Майкл Джексон и модель Наоми Кэмпбелл на съемках музыкального клипа In the Closet (1992) - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© YouTube / Michael Jackson: In the Closet (1992)
Поклонники Джексона вне себя от радости и с нетерпением ждут выхода новой песни легенды
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Спустя 12 лет после смерти легендарного американского певца, танцора и актера Майкла Джексона выйдет его неизданная пеня. Об этом сообщил брат покойного артиста Тито.
29 августа звезде могло бы исполниться 63 года. Именно по этому поводу его семья планирует выпустить песню с участием легендарного музыканта.
© AFP / VINCENT AMALVYАмериканский поп-певец Майкл Джексон
Американский поп-певец Майкл Джексон - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
Американский поп-певец Майкл Джексон
© AFP / VINCENT AMALVY
Из подробностей - песня будет из числа тех, которые не были изданы при жизни Майкла. "Было бы так приятно снова услышать голос Майкла. Интересно, что сработает, мы готовы попробовать и посмотреть, что произойдет", — сказал Тито изданию The Sun.
Будет и еше один сюрприз - в честь дня рождения Джексона планируется масштабное памятное шоу. "Мы отдадим дань уважения Майклу, это одна из моих любимых частей шоу. Мы скучаем по нему и скучаем по записи с ним", — рассказал брат Майкла.
Майкл Джексон - самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки". Он обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других премий. Количество проданных в мире записей Джексона составляет 1 миллиард копий. Джексон внес значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.
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