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Местные выборы в Грузии 2021
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Наказание за изменение итоговых протоколов на выборах ужесточат в Грузии
Наказание за изменение итоговых протоколов на выборах ужесточат в Грузии
За самовольную правку итогов голосования в протоколе согласно планируемым изменениям в Избирательный кодекс штраф вырастет в два раза 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T23:53+0400
2021-08-31T23:53+0400
местные выборы в грузии 2021
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парламент грузии
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Парламент Грузии рассмотрит инициативу об ужесточение наказаний за внесение изменений в итоговые протоколы голосования.Речь идет о правке итогов голосования в протоколе, без составления документа о вносимых изменениях, который предусмотрен законодательством Грузии. Документ об изменениях составляется как протокол и требует подписи всех членов комиссии.Теперь за самовольную правку итогов голосования в протоколе согласно планируемым изменениям в Избирательный кодекс штраф будет составлять тысячу лари вместо 500.Кроме того, виновные члены избирательных комиссий лишаться права занимать эту должность на период 1-2 года, а руководство комиссий, где было зафиксировано нарушение лишится своих постов.Инициаторами поправок являются депутаты правящей партии. Однако успеет ли принять парламент поправки до ухода на каникулы из-за выборов неизвестно. По предварительной информации до ухода на каникулы в рамках осенней сессии пройдет всего два пленарных заседаний.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210817/TsIK-Gruzii--Izbiratelnye-komissii-prakticheski-sformirovany-252610110.html
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политика, новости, грузия, парламент грузии, местные выборы

Наказание за изменение итоговых протоколов на выборах ужесточат в Грузии

23:53 31.08.2021
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© Sputnik / Alex ShlamovПарламентские выборы в Грузии 2020 - избирательная урна для голосования с бюллетенями
Парламентские выборы в Грузии 2020 - избирательная урна для голосования с бюллетенями - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
За самовольную правку итогов голосования в протоколе согласно планируемым изменениям в Избирательный кодекс штраф вырастет в два раза
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Парламент Грузии рассмотрит инициативу об ужесточение наказаний за внесение изменений в итоговые протоколы голосования.
Речь идет о правке итогов голосования в протоколе, без составления документа о вносимых изменениях, который предусмотрен законодательством Грузии. Документ об изменениях составляется как протокол и требует подписи всех членов комиссии.
ЦИК Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.08.2021
Местные выборы в Грузии 2021
ЦИК Грузии : Избирательные комиссии практически сформированы
17 августа, 22:18
165
Теперь за самовольную правку итогов голосования в протоколе согласно планируемым изменениям в Избирательный кодекс штраф будет составлять тысячу лари вместо 500.
Кроме того, виновные члены избирательных комиссий лишаться права занимать эту должность на период 1-2 года, а руководство комиссий, где было зафиксировано нарушение лишится своих постов.
Инициаторами поправок являются депутаты правящей партии. Однако успеет ли принять парламент поправки до ухода на каникулы из-за выборов неизвестно. По предварительной информации до ухода на каникулы в рамках осенней сессии пройдет всего два пленарных заседаний.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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