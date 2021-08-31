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Насколько часто дети в Грузии болеют коронавирусом – статистика
Насколько часто дети в Грузии болеют коронавирусом – статистика
Показатель инфицирования коронавирусом детей в Грузии достигает 15% 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T17:22+0400
2021-08-31T17:22+0400
2021-08-31T18:06+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Показатель инфицирования детей до 14 лет в Грузии достиг 15%, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге во вторник.Что касается подростков до 19 лет, то показатель инфицирования достигает 20%."Из сегодняшних 4,7 тысячи случаев 15% - дети", - заявил Гамкрелидзе.По его словам, вопрос вакцинации детей рассматривается, и осенью будут приняты конкретные решения.Сейчас в мире детей с 12 лет вакцинируют только двумя вакцинами – это Pfizer и Moderna. Этими вакцинами детей начали прививать в Канаде, США, Италии, Франции, Германии и Бельгии."Этот вопрос рассматривает ВОЗ. Они на этом этапе предлагают вакцинировать только определенные группы с конкретными показаниями, то есть в случае, если имеются особая опасность и сопутствующие заболевания. Несколько подобных случаев было и у нас. Если не ошибаюсь, мы вакцинировали около десяти детей в возрасте от 12 до 15 лет", - отметил Гамкрелидзе.По словам главного эпидемиолога Грузии, единственная страна, которая вакцинирует детей с малых лет – с трех лет – это Китай. Там детей прививают вакцинами Sinopharm и Sinovac.Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, сделано 1 184 306 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 790 524 человека – это 27.7% населения, полностью двумя дозами - 393 764 человека , 13.8% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210729/Respublikanskaya-bolnitsa-v-Tbilisi-nachala-priem-infitsirovannykh-koronavirusom-detey-252451009.html
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новости, грузия, дети, коронавирус covid-19
Насколько часто дети в Грузии болеют коронавирусом – статистика
17:22 31.08.2021 (обновлено: 18:06 31.08.2021)
Показатель инфицирования коронавирусом детей в Грузии достигает 15%
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Показатель инфицирования детей до 14 лет в Грузии достиг 15%, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге во вторник.
Что касается подростков до 19 лет, то показатель инфицирования достигает 20%.
"Из сегодняшних 4,7 тысячи случаев 15% - дети", - заявил Гамкрелидзе.
По его словам, вопрос вакцинации детей рассматривается, и осенью будут приняты конкретные решения.
Сейчас в мире детей с 12 лет вакцинируют только двумя вакцинами – это Pfizer и Moderna. Этими вакцинами детей начали прививать в Канаде, США, Италии, Франции, Германии и Бельгии.
"Этот вопрос рассматривает ВОЗ. Они на этом этапе предлагают вакцинировать только определенные группы с конкретными показаниями, то есть в случае, если имеются особая опасность и сопутствующие заболевания. Несколько подобных случаев было и у нас. Если не ошибаюсь, мы вакцинировали около десяти детей в возрасте от 12 до 15 лет", - отметил Гамкрелидзе.
По словам главного эпидемиолога Грузии, единственная страна, которая вакцинирует детей с малых лет – с трех лет – это Китай. Там детей прививают вакцинами Sinopharm и Sinovac.
Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, сделано 1 184 306 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 790 524 человека – это 27.7% населения, полностью двумя дозами - 393 764 человека , 13.8% населения.
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