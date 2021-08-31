Новоселами стали до 500 семей грузинских военнослужащих

"Для меня была огромной честью работать министром обороны и служить вам. Сегодня мы торжественно передаем до 500 семей квартиры. Это обязательство было взято в 2007-м году, но выполнить его мы смогли только тогда, когда наша политическая команда пришла к власти. Знаю, были определенные препятствия в последние годы. Но мы пришли, сказали и сделали. И сегодня до 500 семей будут переданы квартиры. Поздравляю вас с новосельем. Еще раз хочу выразить сердечную благодарность вам, вашим семьям. Спасибо за все, спасибо за вашу достойную службу", - заявил премьер.