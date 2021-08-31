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Новоселами стали до 500 семей грузинских военнослужащих
Новоселами стали до 500 семей грузинских военнослужащих
Ключи от новых квартир военнослужащим вручил лично прмьер-министр Грузии 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. До 500 грузинских военнослужащих получили новые квартиры в военном городке в Тбилиси.На церемонии передачи квартир военным выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава грузинского правительство поблагодарил военных за достойную службу.Грузинские военнослужащие получили квартиры в военном городке в Варкетили в состояние белого каркаса. Жилплощадь распределялась по жеребьёвке. В ближайшем будущем планируется благоустройство прилегающей территории.Министерство обороны Грузии начало интенсивное строительство жилья для военнослужащих с 2013 года. С тех пор жильем обеспечено 1562 семьи. А сегодня квартиры получили еще 485 военнослужащих. Таким образом, Минобороны Грузии полностью выполнило взятые на себя обязательства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20200612/V-Gruzii-vozobnovlen-proekt-lgotnogo-zhilya-dlya-voennykh-248713426.html
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общество, новости, грузия, оборона

Новоселами стали до 500 семей грузинских военнослужащих

11:29 31.08.2021
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© Ministry of Defence of GeorgiaГрузинские военные на плацу
Грузинские военные на плацу - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© Ministry of Defence of Georgia
Ключи от новых квартир военнослужащим вручил лично прмьер-министр Грузии
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. До 500 грузинских военнослужащих получили новые квартиры в военном городке в Тбилиси.
На церемонии передачи квартир военным выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава грузинского правительство поблагодарил военных за достойную службу.
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12 июня 2020, 16:11
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"Для меня была огромной честью работать министром обороны и служить вам. Сегодня мы торжественно передаем до 500 семей квартиры. Это обязательство было взято в 2007-м году, но выполнить его мы смогли только тогда, когда наша политическая команда пришла к власти. Знаю, были определенные препятствия в последние годы. Но мы пришли, сказали и сделали. И сегодня до 500 семей будут переданы квартиры. Поздравляю вас с новосельем. Еще раз хочу выразить сердечную благодарность вам, вашим семьям. Спасибо за все, спасибо за вашу достойную службу", - заявил премьер.

Грузинские военнослужащие получили квартиры в военном городке в Варкетили в состояние белого каркаса. Жилплощадь распределялась по жеребьёвке. В ближайшем будущем планируется благоустройство прилегающей территории.
Министерство обороны Грузии начало интенсивное строительство жилья для военнослужащих с 2013 года. С тех пор жильем обеспечено 1562 семьи. А сегодня квартиры получили еще 485 военнослужащих. Таким образом, Минобороны Грузии полностью выполнило взятые на себя обязательства.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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