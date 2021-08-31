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Один человек погиб в результате аварии на востоке Грузии
Один человек погиб в результате аварии на востоке Грузии
В данный момент на месте работает бригада скорой медицинской помощи, которая оказывает неотложную помощь пострадавшим 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T19:18+0400
2021-08-31T19:18+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия близ населенного пункта Сартичала (регион Квемо Картли) погиб один человек, есть пострадавшие.По информации телеканала Rustavi2, между собой столкнулись грузовик и легковая машина. В данный момент на месте работает бригада скорой медицинской помощи, которая оказывает неотложную помощь пострадавшим.На месте ведутся следственные мероприятия, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспортного средства".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210822/V-Gruzii-za-polgoda-soversheno-15-milliona-narusheniy-PDD-top-5-oploshnostey-voditeley-252640110.html
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происшествия, новости, грузия, дтп

Один человек погиб в результате аварии на востоке Грузии

19:18 31.08.2021
449
© Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112 в Аджарии
Скорая помощь 112 в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В данный момент на месте работает бригада скорой медицинской помощи, которая оказывает неотложную помощь пострадавшим
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия близ населенного пункта Сартичала (регион Квемо Картли) погиб один человек, есть пострадавшие.
По информации телеканала Rustavi2, между собой столкнулись грузовик и легковая машина. В данный момент на месте работает бригада скорой медицинской помощи, которая оказывает неотложную помощь пострадавшим.
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На месте ведутся следственные мероприятия, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспортного средства".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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