https://sputnik-georgia.ru/20210831/odin-chelovek-pogib-v-rezultate-avarii-na-vostoke-gruzii-259187380.html
Один человек погиб в результате аварии на востоке Грузии
Один человек погиб в результате аварии на востоке Грузии
В данный момент на месте работает бригада скорой медицинской помощи, которая оказывает неотложную помощь пострадавшим 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T19:18+0400
2021-08-31T19:18+0400
2021-08-31T19:18+0400
происшествия
новости
грузия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0f/252588544_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_941d6a99abaa0b0667970fa42eb3ddb8.jpg
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия близ населенного пункта Сартичала (регион Квемо Картли) погиб один человек, есть пострадавшие.По информации телеканала Rustavi2, между собой столкнулись грузовик и легковая машина. В данный момент на месте работает бригада скорой медицинской помощи, которая оказывает неотложную помощь пострадавшим.На месте ведутся следственные мероприятия, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспортного средства".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210822/V-Gruzii-za-polgoda-soversheno-15-milliona-narusheniy-PDD-top-5-oploshnostey-voditeley-252640110.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0f/252588544_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c163d3396d8df6e560731c12c9ea9945.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, дтп
Один человек погиб в результате аварии на востоке Грузии
В данный момент на месте работает бригада скорой медицинской помощи, которая оказывает неотложную помощь пострадавшим
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия близ населенного пункта Сартичала (регион Квемо Картли) погиб один человек, есть пострадавшие.
По информации телеканала Rustavi2
, между собой столкнулись грузовик и легковая машина. В данный момент на месте работает бригада скорой медицинской помощи, которая оказывает неотложную помощь пострадавшим.
На месте ведутся следственные мероприятия, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспортного средства".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.