https://sputnik-georgia.ru/20210831/odin-chelovek-pogib-v-rezultate-avarii-na-vostoke-gruzii-259187380.html

Один человек погиб в результате аварии на востоке Грузии

Один человек погиб в результате аварии на востоке Грузии

В данный момент на месте работает бригада скорой медицинской помощи, которая оказывает неотложную помощь пострадавшим 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T19:18+0400

2021-08-31T19:18+0400

2021-08-31T19:18+0400

происшествия

новости

грузия

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0f/252588544_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_941d6a99abaa0b0667970fa42eb3ddb8.jpg

ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия близ населенного пункта Сартичала (регион Квемо Картли) погиб один человек, есть пострадавшие.По информации телеканала Rustavi2, между собой столкнулись грузовик и легковая машина. В данный момент на месте работает бригада скорой медицинской помощи, которая оказывает неотложную помощь пострадавшим.На месте ведутся следственные мероприятия, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспортного средства".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210822/V-Gruzii-za-polgoda-soversheno-15-milliona-narusheniy-PDD-top-5-oploshnostey-voditeley-252640110.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, дтп