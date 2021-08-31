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Ограничение на работу общественного транспорта в Грузии продлено до 13 сентября

Ограничение на работу общественного транспорта в Грузии продлено до 13 сентября

Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией пока не смягчает введенные ковид-ограничения 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T13:00+0400

2021-08-31T13:00+0400

2021-08-31T13:17+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией продлил ограничения на работу общественного транспорта в Грузии до 13 сентября.По первоначальному решению совета, ограничение на транспорт, введенное после осложнения эпидемиологической ситуации в стране, должно было действовать до 4 сентября.Он отметил, что решение касается как государственных, так и частных детских садов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, коронавирус covid-19, общество, транспорт, ограничения из-за коронавируса