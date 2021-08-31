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Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/ogranichenie-na-rabotu-obschestvennogo-transporta-v-gruzii-prodleno-do-13-sentyabrya-259174032.html
Ограничение на работу общественного транспорта в Грузии продлено до 13 сентября
Ограничение на работу общественного транспорта в Грузии продлено до 13 сентября
Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией пока не смягчает введенные ковид-ограничения 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T13:00+0400
2021-08-31T13:17+0400
четвертая волна
новости
грузия
коронавирус covid-19
общество
транспорт
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией продлил ограничения на работу общественного транспорта в Грузии до 13 сентября.По первоначальному решению совета, ограничение на транспорт, введенное после осложнения эпидемиологической ситуации в стране, должно было действовать до 4 сентября.Он отметил, что решение касается как государственных, так и частных детских садов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, коронавирус covid-19, общество, транспорт, ограничения из-за коронавируса

Ограничение на работу общественного транспорта в Грузии продлено до 13 сентября

13:00 31.08.2021 (обновлено: 13:17 31.08.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - водитель и пассажиры автобуса в масках
Эпидемия коронавируса - водитель и пассажиры автобуса в масках - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией пока не смягчает введенные ковид-ограничения
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией продлил ограничения на работу общественного транспорта в Грузии до 13 сентября.
По первоначальному решению совета, ограничение на транспорт, введенное после осложнения эпидемиологической ситуации в стране, должно было действовать до 4 сентября.

"Ограничение на работу общественного транспорта будет продлено до 13 сентября. Учебный процесс в школах с 15 сентября до 4 октября будет возобновлен в дистанционном режиме. Аналогичная регуляция будет распространятся на высшие учебные и профессиональные училища. До 4 октября будет ограничена работа воспитательных учреждений", - заявил глава оперативного штаба координационного совета Георгий Гибрадзе.

Он отметил, что решение касается как государственных, так и частных детских садов.
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