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https://sputnik-georgia.ru/20210831/pevitsu-keti-melua-i-scorpions-nagradili-premiey-european-culture-prize-259178123.html
Певицу Кэти Мелуа и Scorpions наградили премией European Culture Prize
Певицу Кэти Мелуа и Scorpions наградили премией European Culture Prize
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Всемирно известная британская певица - грузинка по происхождению - Кэти Мелуа, наряду с легендарной рок-группой Scorpions, стала... 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T14:59+0400
2021-08-31T14:59+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Всемирно известная британская певица - грузинка по происхождению - Кэти Мелуа, наряду с легендарной рок-группой Scorpions, стала призером премии European Culture Prize.Премия European Culture Prize награждает деятелей, инициативных людей, художников, политиков или учреждения за выдающиеся заслуги и достижения в Европе и для ее граждан. Гала-концерт проходит ежегодно в разных культурных городах Европы. Донором премии является Европейский культурный форум в Дрездене. На этот раз мероприятие прошло в Оперном театре Бонна.Об этом событии сообщила сама певица в соцсети Istagram. "Ах, какая ночь", - написала коротко грузинка, также поблагодарив премию. К посту певица прикрепила фото с мероприятия, на одном из которых сидит за одним столом с солистом группы Scorpions Клаусом Майне.К слову, на этом мероприятии Кети Мелуа появилась в платье грузинского дизайнера Ануки Арешидзе.Награды European Culture Prize также удостоились трубач Тилль Бреннер, скрипач Давид Гаррет, сопрано Диана Дамрау и другие.Кэти Мелуа родилась в Грузии в 1984 году, переехала в Северную Ирландию вместе с родителями в возрасте восьми лет, а в 14 лет - в Англию. Ее дебют состоялся в 2003 году, когда в свет вышел ее первый альбом Call Off the Search. Он занял первые строчки в чартах Великобритании и разошелся тиражом 1,2 миллиона копий за первые пять месяцев.Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил Кэти Мелуа Орденом Чести за личный вклад в популяризацию грузинской культуры за рубежом, а также за плодотворную творческую деятельность. В 2018 году, когда Кети выступала в Тбилиси с бесплатным концертом, знаменитость удостоили звания " Почетный гражданин Тбилиси".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, кети мелуа, англия, зарубежные звезды

Певицу Кэти Мелуа и Scorpions наградили премией European Culture Prize

14:59 31.08.2021
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© AP Photo / Gero BreloerКэти Мелуа
Кэти Мелуа - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Gero Breloer
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Всемирно известная британская певица - грузинка по происхождению - Кэти Мелуа, наряду с легендарной рок-группой Scorpions, стала призером премии European Culture Prize.
Премия European Culture Prize награждает деятелей, инициативных людей, художников, политиков или учреждения за выдающиеся заслуги и достижения в Европе и для ее граждан. Гала-концерт проходит ежегодно в разных культурных городах Европы. Донором премии является Европейский культурный форум в Дрездене. На этот раз мероприятие прошло в Оперном театре Бонна.
Об этом событии сообщила сама певица в соцсети Istagram. "Ах, какая ночь", - написала коротко грузинка, также поблагодарив премию. К посту певица прикрепила фото с мероприятия, на одном из которых сидит за одним столом с солистом группы Scorpions Клаусом Майне.
К слову, на этом мероприятии Кети Мелуа появилась в платье грузинского дизайнера Ануки Арешидзе.
Награды European Culture Prize также удостоились трубач Тилль Бреннер, скрипач Давид Гаррет, сопрано Диана Дамрау и другие.
© photo: AFP 2020 / GUILLAUME SOUVANTПевица Кэти Мелуа
Певица Кэти Мелуа - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
Певица Кэти Мелуа
© photo: AFP 2020 / GUILLAUME SOUVANT
Кэти Мелуа родилась в Грузии в 1984 году, переехала в Северную Ирландию вместе с родителями в возрасте восьми лет, а в 14 лет - в Англию. Ее дебют состоялся в 2003 году, когда в свет вышел ее первый альбом Call Off the Search. Он занял первые строчки в чартах Великобритании и разошелся тиражом 1,2 миллиона копий за первые пять месяцев.
Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил Кэти Мелуа Орденом Чести за личный вклад в популяризацию грузинской культуры за рубежом, а также за плодотворную творческую деятельность. В 2018 году, когда Кети выступала в Тбилиси с бесплатным концертом, знаменитость удостоили звания " Почетный гражданин Тбилиси".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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