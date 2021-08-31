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Победители "Евровидения" Maneskin приехали покорять Москву
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© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкУчастники группы Maneskin (Италия), победившей в финале международного конкурса "Евровидение-2021"
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich/
Итальянские музыканты проведут встречу с поклонниками на площадке "Плюс Дача" в Парке Горького
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Популярная итальянская рок-группа Maneskin, победившая на Евровидении 2021, приехала в Москву, чтобы встретиться с российскими поклонниками.
Итальянская группа 31 августа устроит встречу с поклонниками на площадке "Плюс Дача" в Парке Горького, в рамках официального мероприятия, которое организует крупный медиа-холдинг.
Известно, что билетов на мероприятие оказалось намного меньше, чем желающих встретится с любимыми артистами. Поэтому фанаты устроили "засаду" в зале ожидания одного из московских аэропортов.
Музыканты, увидевшие толпу поклонников, которая ждала их, не прошли мимо. Артисты дали автографы поклонникам и сфотографировались с ними.
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