https://sputnik-georgia.ru/20210831/pobediteli-evrovideniya-maneskin-priekhali-pokoryat-moskvu-259181969.html

Победители "Евровидения" Maneskin приехали покорять Москву

Победители "Евровидения" Maneskin приехали покорять Москву

Итальянские музыканты проведут встречу с поклонниками на площадке "Плюс Дача" в Парке Горького 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T16:34+0400

2021-08-31T16:34+0400

2021-08-31T16:34+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Популярная итальянская рок-группа Maneskin, победившая на Евровидении 2021, приехала в Москву, чтобы встретиться с российскими поклонниками.Итальянская группа 31 августа устроит встречу с поклонниками на площадке "Плюс Дача" в Парке Горького, в рамках официального мероприятия, которое организует крупный медиа-холдинг.Известно, что билетов на мероприятие оказалось намного меньше, чем желающих встретится с любимыми артистами. Поэтому фанаты устроили "засаду" в зале ожидания одного из московских аэропортов.Музыканты, увидевшие толпу поклонников, которая ждала их, не прошли мимо. Артисты дали автографы поклонникам и сфотографировались с ними.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, зарубежные звезды, måneskin