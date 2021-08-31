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Пожар уничтожил многоэтажный жилой дом в Милане - фото
Пожар уничтожил многоэтажный жилой дом в Милане - фото
С верхних этажей огонь перекинулся на внешнюю облицовку здания, и дом вспыхнул как спичка 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T12:00+0400
2021-08-31T12:00+0400
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Пожар уничтожил многоэтажный жилой дом в Милане - фото
С верхних этажей огонь перекинулся на внешнюю облицовку здания, и дом вспыхнул как спичка
© AFP / Piero Cruciatti
В минувшее воскресенье итальянские пожарные боролись с огнем, который быстро распространился по 16-этажному жилому дому в Милане
В минувшее воскресенье итальянские пожарные боролись с огнем, который быстро распространился по 16-этажному жилому дому в Милане
© AFP / Piero Cruciatti
Пожар мгновенно охватил 60-метровое здание
Пожар мгновенно охватил 60-метровое здание
© AP Photo / Luca Bruno
Дом, расположенный на южной окраине столицы Ломбардии, загорелся на верхних этажах
Дом, расположенный на южной окраине столицы Ломбардии, загорелся на верхних этажах
© REUTERS / Vigili del Fuoco
Затем пламя перекинулось на нижние уровни, образуя густой дым
Затем пламя перекинулось на нижние уровни, образуя густой дым
© REUTERS / Vigili del Fuoco
Также загорелись автомобили возле высотки
Также загорелись автомобили возле высотки
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Пожарный стоит рядом со сгоревшей машиной после крупного пожара в многоквартирном доме в Милане
Пожарный стоит рядом со сгоревшей машиной после крупного пожара в многоквартирном доме в Милане
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
В результате пожара никто не пострадал
В результате пожара никто не пострадал
© AFP / Piero Cruciatti
Все жильцы дома были экстренно эвакуированы
Все жильцы дома были экстренно эвакуированы
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Несмотря на то, что дом пострадал в значительной степени, огнем полностью уничтожен фасад, пожарные заверяют, что угрозы обвала постройки нет
Несмотря на то, что дом пострадал в значительной степени, огнем полностью уничтожен фасад, пожарные заверяют, что угрозы обвала постройки нет
© AFP / MIGUEL MEDINA
Прокуратура будет расследовать причины пожара
Прокуратура будет расследовать причины пожара