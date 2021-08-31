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Пожар уничтожил многоэтажный жилой дом в Милане - фото
Пожар уничтожил многоэтажный жилой дом в Милане - фото
С верхних этажей огонь перекинулся на внешнюю облицовку здания, и дом вспыхнул как спичка 31.08.2021, Sputnik Грузия
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Пожар уничтожил многоэтажный жилой дом в Милане - фото

12:00 31.08.2021
430
С верхних этажей огонь перекинулся на внешнюю облицовку здания, и дом вспыхнул как спичка
© AFP / Piero Cruciatti

В минувшее воскресенье итальянские пожарные боролись с огнем, который быстро распространился по 16-этажному жилому дому в Милане

В минувшее воскресенье итальянские пожарные боролись с огнем, который быстро распространился по 16-этажному жилому дому в Милане - Sputnik Грузия
1/10
© AFP / Piero Cruciatti

В минувшее воскресенье итальянские пожарные боролись с огнем, который быстро распространился по 16-этажному жилому дому в Милане

© AFP / Piero Cruciatti

Пожар мгновенно охватил 60-метровое здание

Пожар мгновенно охватил 60-метровое здание - Sputnik Грузия
2/10
© AFP / Piero Cruciatti

Пожар мгновенно охватил 60-метровое здание

© AP Photo / Luca Bruno

Дом, расположенный на южной окраине столицы Ломбардии, загорелся на верхних этажах

Дом, расположенный на южной окраине столицы Ломбардии, загорелся на верхних этажах - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Luca Bruno

Дом, расположенный на южной окраине столицы Ломбардии, загорелся на верхних этажах

© REUTERS / Vigili del Fuoco

Затем пламя перекинулось на нижние уровни, образуя густой дым

Затем пламя перекинулось на нижние уровни, образуя густой дым - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS / Vigili del Fuoco

Затем пламя перекинулось на нижние уровни, образуя густой дым

© REUTERS / Vigili del Fuoco

Также загорелись автомобили возле высотки

Также загорелись автомобили возле высотки - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS / Vigili del Fuoco

Также загорелись автомобили возле высотки

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Пожарный стоит рядом со сгоревшей машиной после крупного пожара в многоквартирном доме в Милане

Пожарный стоит рядом со сгоревшей машиной после крупного пожара в многоквартирном доме в Милане - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Пожарный стоит рядом со сгоревшей машиной после крупного пожара в многоквартирном доме в Милане

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

В результате пожара никто не пострадал

В результате пожара никто не пострадал - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

В результате пожара никто не пострадал

© AFP / Piero Cruciatti

Все жильцы дома были экстренно эвакуированы

Все жильцы дома были экстренно эвакуированы - Sputnik Грузия
8/10
© AFP / Piero Cruciatti

Все жильцы дома были экстренно эвакуированы

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Несмотря на то, что дом пострадал в значительной степени, огнем полностью уничтожен фасад, пожарные заверяют, что угрозы обвала постройки нет

Несмотря на то, что дом пострадал в значительной степени, огнем полностью уничтожен фасад, пожарные заверяют, что угрозы обвала постройки нет - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Несмотря на то, что дом пострадал в значительной степени, огнем полностью уничтожен фасад, пожарные заверяют, что угрозы обвала постройки нет

© AFP / MIGUEL MEDINA

Прокуратура будет расследовать причины пожара

Прокуратура будет расследовать причины пожара - Sputnik Грузия
10/10
© AFP / MIGUEL MEDINA

Прокуратура будет расследовать причины пожара

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