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Пушков о ссоре Литвы с Беларусью и мигрантах: за все надо платить
Пушков о ссоре Литвы с Беларусью и мигрантах: за все надо платить
Страны Балтии вступили в ЕС, чтобы им помогали, а не они кому-то. Об этом в интервью Sputnik заявил российский сенатор Дмитрий Пушков, комментируя ситуацию с... 31.08.2021, Sputnik Грузия
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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Литва сейчас расплачивается за идеологию: поддержали идею свержения Лукашенко и прихода к власти Тихановской – а теперь принимайте нелегалов. Могут ли лагеря беженцев быть резиновыми, почему все вокруг "строят стены" и как Украина использует Крым, чтобы не вылетать из информационной повестки дня, – Пушков рассказал в московской студии Sputnik.
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Пушков о ссоре Литвы с Беларусью и мигрантах: за все надо платить

09:40 31.08.2021
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© video: Sputnik
Страны Балтии вступили в ЕС, чтобы им помогали, а не они кому-то. Об этом в интервью Sputnik заявил российский сенатор Дмитрий Пушков, комментируя ситуацию с беженцами из Африки и с Ближнего Востока.
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Литва сейчас расплачивается за идеологию: поддержали идею свержения Лукашенко и прихода к власти Тихановской – а теперь принимайте нелегалов.
Могут ли лагеря беженцев быть резиновыми, почему все вокруг "строят стены" и как Украина использует Крым, чтобы не вылетать из информационной повестки дня, – Пушков рассказал в московской студии Sputnik.
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