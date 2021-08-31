https://sputnik-georgia.ru/20210831/pushkov-o-ssore-litvy-s-belarusyu-i-migrantakh-za-vse-nado-platit-259165880.html

Пушков о ссоре Литвы с Беларусью и мигрантах: за все надо платить

Пушков о ссоре Литвы с Беларусью и мигрантах: за все надо платить

Страны Балтии вступили в ЕС, чтобы им помогали, а не они кому-то. Об этом в интервью Sputnik заявил российский сенатор Дмитрий Пушков, комментируя ситуацию с... 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T09:40+0400

2021-08-31T09:40+0400

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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Литва сейчас расплачивается за идеологию: поддержали идею свержения Лукашенко и прихода к власти Тихановской – а теперь принимайте нелегалов. Могут ли лагеря беженцев быть резиновыми, почему все вокруг "строят стены" и как Украина использует Крым, чтобы не вылетать из информационной повестки дня, – Пушков рассказал в московской студии Sputnik.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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