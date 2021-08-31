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Сборная Грузии по баскетболу узнала соперников по отбору на ЧМ-2023
Сборная Грузии по баскетболу узнала соперников по отбору на ЧМ-2023
В европейской квалификации чемпионата мира принимают 32 сборные, разбитые на восемь групп по четыре команды в каждой 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T18:12+0400
2021-08-31T18:12+0400
спорт
грузия
новости грузинского баскетбола
чемпионат мира по баскетболу
сборная грузии по баскетболу
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Национальная сборная Грузии по баскетболу в отборочном цикле к ЧМ-2023 сыграет в группе "G" вместе с командами Испании, Украины и Северной Македонии.Жеребьевка квалификации состоялась в швейцарском городе Ми.В европейской квалификации чемпионата мира принимают 32 сборные, разбитые на восемь групп по четыре команды в каждой. Путевки на ЧМ получат 12 европейских сборных.По итогам первого этапа (шесть матчей каждый с каждым, дома и на выезде) в числе претендентов на путевки останутся по три сборные из каждого квартета. Далее они объединяются в "шестерки" с представителями "скрестных" групп, где проводят еще по шесть игр – только с теми соперниками, с которыми не играли в первом раунде. В случае с грузинской группой "G" - это квартет "Н", в котором выступают Россия, Нидерланды, Италия и Исландия.В таблице второго отборочного этапа учитываются все результаты первого. Путевки на ЧМ-2023 получат 12 сборных – по три лучших из каждой шестерки.Отборочный турнир продлится 15 месяцев – с ноября 2021 года по февраль 2023 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210429/Opredelilis-soperniki-sbornoy-Gruzii-na-chempionate-Evropy-po-basketbolu-251611889.html
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спорт, грузия, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу

Сборная Грузии по баскетболу узнала соперников по отбору на ЧМ-2023

18:12 31.08.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliМатч по баскетболу между сборными Грузии и Чехии
Матч по баскетболу между сборными Грузии и Чехии - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В европейской квалификации чемпионата мира принимают 32 сборные, разбитые на восемь групп по четыре команды в каждой
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Национальная сборная Грузии по баскетболу в отборочном цикле к ЧМ-2023 сыграет в группе "G" вместе с командами Испании, Украины и Северной Македонии.
Жеребьевка квалификации состоялась в швейцарском городе Ми.
В европейской квалификации чемпионата мира принимают 32 сборные, разбитые на восемь групп по четыре команды в каждой. Путевки на ЧМ получат 12 европейских сборных.
Матч между сборными Грузии и Германии по баскетболу - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2021
Определились соперники сборной Грузии на чемпионате Европы по баскетболу
29 апреля, 22:23
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По итогам первого этапа (шесть матчей каждый с каждым, дома и на выезде) в числе претендентов на путевки останутся по три сборные из каждого квартета. Далее они объединяются в "шестерки" с представителями "скрестных" групп, где проводят еще по шесть игр – только с теми соперниками, с которыми не играли в первом раунде. В случае с грузинской группой "G" - это квартет "Н", в котором выступают Россия, Нидерланды, Италия и Исландия.
В таблице второго отборочного этапа учитываются все результаты первого. Путевки на ЧМ-2023 получат 12 сборных – по три лучших из каждой шестерки.
Отборочный турнир продлится 15 месяцев – с ноября 2021 года по февраль 2023 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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