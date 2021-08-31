https://sputnik-georgia.ru/20210831/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-uznala-sopernikov-po-otboru-na-chm-2023-259184733.html

Сборная Грузии по баскетболу узнала соперников по отбору на ЧМ-2023

Сборная Грузии по баскетболу узнала соперников по отбору на ЧМ-2023

В европейской квалификации чемпионата мира принимают 32 сборные, разбитые на восемь групп по четыре команды в каждой 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T18:12+0400

2021-08-31T18:12+0400

2021-08-31T18:12+0400

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сборная грузии по баскетболу

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Национальная сборная Грузии по баскетболу в отборочном цикле к ЧМ-2023 сыграет в группе "G" вместе с командами Испании, Украины и Северной Македонии.Жеребьевка квалификации состоялась в швейцарском городе Ми.В европейской квалификации чемпионата мира принимают 32 сборные, разбитые на восемь групп по четыре команды в каждой. Путевки на ЧМ получат 12 европейских сборных.По итогам первого этапа (шесть матчей каждый с каждым, дома и на выезде) в числе претендентов на путевки останутся по три сборные из каждого квартета. Далее они объединяются в "шестерки" с представителями "скрестных" групп, где проводят еще по шесть игр – только с теми соперниками, с которыми не играли в первом раунде. В случае с грузинской группой "G" - это квартет "Н", в котором выступают Россия, Нидерланды, Италия и Исландия.В таблице второго отборочного этапа учитываются все результаты первого. Путевки на ЧМ-2023 получат 12 сборных – по три лучших из каждой шестерки.Отборочный турнир продлится 15 месяцев – с ноября 2021 года по февраль 2023 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210429/Opredelilis-soperniki-sbornoy-Gruzii-na-chempionate-Evropy-po-basketbolu-251611889.html

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