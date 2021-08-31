Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210831/shtorm-grad-silnyy-veter--pogoda-v-gruzii-rezko-ukhudshitsya-259180396.html
Шторм, град, сильный ветер – погода в Грузии резко ухудшится
Шторм, град, сильный ветер – погода в Грузии резко ухудшится
Синоптики предупреждают, что сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T16:04+0400
2021-08-31T16:08+0400
новости
грузия
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/18/252415500_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_0cc0c2d3941d6f2235a8051968da7cdd.jpg
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии в ближайшие дни.По данным Национального агентства окружающей среды, в четверг и в пятницу, 2 – 3 сентября, в некоторых районах страны ожидается сильный дождь с грозой. Возможен град. Временами ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду."Ожидаемые обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в маленьких реках, а в горных зонах вызвать зарождение-активизацию оползневых процессов", - говорится в сообщении агентства.По прогнозам синоптиков, на западе Грузии температура воздуха значительно понизится. А шторм на черноморском побережье будет достигать 4 – 5 баллов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/18/252415500_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_d7505cb244cdfb9e8dcc419ce000e70e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, погода

Шторм, град, сильный ветер – погода в Грузии резко ухудшится

16:04 31.08.2021 (обновлено: 16:08 31.08.2021)
608
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliМорские волны на побережье Батуми
Морские волны на побережье Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Синоптики предупреждают, что сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии в ближайшие дни.
По данным Национального агентства окружающей среды, в четверг и в пятницу, 2 – 3 сентября, в некоторых районах страны ожидается сильный дождь с грозой. Возможен град. Временами ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду.
"Ожидаемые обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в маленьких реках, а в горных зонах вызвать зарождение-активизацию оползневых процессов", - говорится в сообщении агентства.
По прогнозам синоптиков, на западе Грузии температура воздуха значительно понизится. А шторм на черноморском побережье будет достигать 4 – 5 баллов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
320000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:07"Мы скучаем по нему": семья Майкла Джексона выпустит его неизданную песню
16:51В сезон сбора винограда в Кахети дело найдется и для молодежи
16:34Победители "Евровидения" Maneskin приехали покорять Москву
16:11Грузия может отказаться от кредита Евросоюза
16:04Шторм, град, сильный ветер – погода в Грузии резко ухудшится
15:47Подделка ковид-паспортов в Грузии - задержаны семь человек
15:14Талибы вмешались в выборы во Франции и Германии - взгляд из России
14:59Певицу Кэти Мелуа и Scorpions наградили премией European Culture Prize
14:44Мобильные пункты вакцинации появятся еще в трех городах Грузии
14:24Дистанционное обучение в Грузии коснется студентов медуниверситетов частично
14:07Грузинскую драму "Отрицательные числа" высоко оценили в Италии
13:37В ближайшее время Грузия получит препарат для лечения коронавируса
13:17Смартфонов iPhone 13 не хватит желающим?
13:00Ограничение на работу общественного транспорта в Грузии продлено до 13 сентября
12:58Учеба в Грузии начнется дистанционно 15 сентября
12:46Выборы в Грузии на некоторых участках могут пройти по новой модели
12:31Незадекларированное золото изъяли на турецко-грузинской границе
12:16COVID-статистика Грузии: больше всего инфицированных в Тбилиси
12:00Пожар уничтожил многоэтажный жилой дом в Милане - фото
11:59Сила соцсетей: 74-летнему виноградарю из Кахети помогли выплатить банковский долг