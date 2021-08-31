https://sputnik-georgia.ru/20210831/shtorm-grad-silnyy-veter--pogoda-v-gruzii-rezko-ukhudshitsya-259180396.html

Шторм, град, сильный ветер – погода в Грузии резко ухудшится

Шторм, град, сильный ветер – погода в Грузии резко ухудшится

Синоптики предупреждают, что сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T16:04+0400

2021-08-31T16:04+0400

2021-08-31T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии в ближайшие дни.По данным Национального агентства окружающей среды, в четверг и в пятницу, 2 – 3 сентября, в некоторых районах страны ожидается сильный дождь с грозой. Возможен град. Временами ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду."Ожидаемые обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в маленьких реках, а в горных зонах вызвать зарождение-активизацию оползневых процессов", - говорится в сообщении агентства.По прогнозам синоптиков, на западе Грузии температура воздуха значительно понизится. А шторм на черноморском побережье будет достигать 4 – 5 баллов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, погода