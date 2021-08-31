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https://sputnik-georgia.ru/20210831/smartfonov-iphone-13-ne-khvatit-zhelayuschim-259173108.html
Смартфонов iPhone 13 не хватит желающим?
Смартфонов iPhone 13 не хватит желающим?
Анонс смартфонов iPhone 13 пройзойдет 14 сентября, после чего телефоны поступят в продажу 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T13:17+0400
2021-08-31T13:17+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Долгожданный новый iPhone, похоже, станет настоящим дефицитом, особенно в первые месяцы продаж - все это, по мнению экспертов, произойдет из-за проблем поставщиков комплектующих. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Mydrivers.Некоторый сбой в производстве наблюдается у ключевых поставщиков многослойных керамических конденсаторов — Murata Manufacturing Co., Ltd. и Taiyo Yuden. Дело в том, что заводы в Японии и Малайзии приостановили работу из-за очередной вспышки коронавируса среди работников предприятий. Эти события могут повлиять на отгрузку комплектующих и выполнение плана по сборке iPhone 13.По данным инсайдеров, смартфоны будут основаны на процессоре Apple A15 Bionic. Экран Pro-моделей получит поддержку адаптивной частоты обновления изображения до 120 Гц, а емкость накопителя вырастет до 1 ТБ.Анонс семейства смартфонов iPhone 13 состоится 14 сентября, после чего смартфоны появятся в продажу. Цена новинок пока не известна.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210520/Udalite-eto-nemedlenno-kakie-prilozheniya-ubivayut-vash-smartfon-251771855.html
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в мире, iphone, смартфоны

Смартфонов iPhone 13 не хватит желающим?

13:17 31.08.2021
514
© AP Photo / Richard DrewПриложения на смартфоне
Приложения на смартфоне - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Richard Drew
Анонс смартфонов iPhone 13 пройзойдет 14 сентября, после чего телефоны поступят в продажу
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Долгожданный новый iPhone, похоже, станет настоящим дефицитом, особенно в первые месяцы продаж - все это, по мнению экспертов, произойдет из-за проблем поставщиков комплектующих. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Mydrivers.
Некоторый сбой в производстве наблюдается у ключевых поставщиков многослойных керамических конденсаторов — Murata Manufacturing Co., Ltd. и Taiyo Yuden. Дело в том, что заводы в Японии и Малайзии приостановили работу из-за очередной вспышки коронавируса среди работников предприятий. Эти события могут повлиять на отгрузку комплектующих и выполнение плана по сборке iPhone 13.
Удалите это немедленно: какие приложения убивают ваш смартфон? - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2021
Удалите это немедленно: какие приложения убивают ваш смартфон?
20 мая, 07:30
1284
По данным инсайдеров, смартфоны будут основаны на процессоре Apple A15 Bionic. Экран Pro-моделей получит поддержку адаптивной частоты обновления изображения до 120 Гц, а емкость накопителя вырастет до 1 ТБ.
Анонс семейства смартфонов iPhone 13 состоится 14 сентября, после чего смартфоны появятся в продажу. Цена новинок пока не известна.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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