https://sputnik-georgia.ru/20210831/v-gruzii-zavershilas-vydacha-kompensatsiy-po-bezrabotitse-258997340.html
В Грузии завершилась выдача компенсаций по безработице
В Грузии завершилась выдача компенсаций по безработице
Пособие от государства в Грузии получают лица, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T07:32+0400
2021-08-31T07:32+0400
2021-08-31T08:55+0400
грузия
экономика грузии
безработица
новости
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Денежную помощь от государства в размере 200 лари в августе получили 6 979 граждан, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте Государственного агентства по трудоустройству.В рамках антикризисного экономического плана правительства Грузии, с января 2021 года нанятые работники, оставшиеся без дохода, получали ежемесячную помощь в размере 200 лари в течение полугода. Тем, кто зарегистрировался на получение помощи в январе-феврале, продлили срок получения компенсации до истечения полных шести месяцев.Компенсации по безработице за август достались и тем, кто лишился работы из-за введенных в стране ограничений во время второй волны COVID-19. Общая сумма денежной помощи составила 1 395 800 лари.Объем выплаченных компенсаций, начиная с января 2021 года, выглядит так:* Январь - помощь в размере 21,37 млн лари получили 106 389 человек* Февраль - 140 029 человек получили 28,1 млн лари* Март - 130 683 человека получили 26,136 млн лари* Апрель - 120 496 человек получили 24,099 млн лари* Май - 109 086 человек получили 21,8 млн лари* Июнь - 102 665 человек получили 20,5 млн лари* Июль - 22 789 человек получили 4,557 млн лариКомпенсация полагается официально трудоустроенным или находящимся в декрете, если они работали минимум два месяца в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период действия ограничений с ноября 2020 года по февраль 2021 остались без официального дохода в течение одного или более месяцев.Выдавать компенсацию прекращали, если после марта 2021 года на счет получателя поступала зарплата минимум в 10 лари.Это уже второй этап выдачи помощи гражданам, оставшимся без работы из-за пандемии. На первом этапе пособия по безработице получили более 117,8 тысячи граждан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Грузии завершилась выдача компенсаций по безработице
07:32 31.08.2021 (обновлено: 08:55 31.08.2021)
Пособие от государства в Грузии получают лица, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik.
Денежную помощь от государства в размере 200 лари в августе получили 6 979 граждан, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте Государственного агентства по трудоустройству
.
В рамках антикризисного экономического плана правительства Грузии, с января 2021 года нанятые работники, оставшиеся без дохода, получали ежемесячную помощь в размере 200 лари в течение полугода. Тем, кто зарегистрировался на получение помощи в январе-феврале, продлили срок получения компенсации до истечения полных шести месяцев.
Компенсации по безработице за август достались и тем, кто лишился работы из-за введенных в стране ограничений во время второй волны COVID-19. Общая сумма денежной помощи составила 1 395 800 лари.
Объем выплаченных компенсаций, начиная с января 2021 года, выглядит так:
* Январь - помощь в размере 21,37 млн лари получили 106 389 человек
* Февраль - 140 029 человек получили 28,1 млн лари
* Март - 130 683 человека получили 26,136 млн лари
* Апрель - 120 496 человек получили 24,099 млн лари
* Май - 109 086 человек получили 21,8 млн лари
* Июнь - 102 665 человек получили 20,5 млн лари
* Июль - 22 789 человек получили 4,557 млн лари
Компенсация полагается официально трудоустроенным или находящимся в декрете, если они работали минимум два месяца в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период действия ограничений с ноября 2020 года по февраль 2021 остались без официального дохода в течение одного или более месяцев.
Выдавать компенсацию прекращали, если после марта 2021 года на счет получателя поступала зарплата минимум в 10 лари.
Это уже второй этап выдачи помощи гражданам, оставшимся без работы из-за пандемии. На первом этапе пособия по безработице получили более 117,8 тысячи граждан.
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