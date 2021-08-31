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В Грузии жертвой коронавируса стал еще один священнослужитель

В Грузии жертвой коронавируса стал еще один священнослужитель

Отец Петре был духовным настоятелем в Гелатской духовной академии и семинарии 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T17:40+0400

2021-08-31T17:40+0400

2021-08-31T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Священник Кутаисско-Гаенатской епархии протоиерей Петре Ахвледиани скончался от коронавирусной инфекции, сообщает портал Мировых церковных новостей в социальной сети Facebook.Отец Петре много лет был духовным настоятелем в Гелатской духовной академии и семинарии.Грузия переживает сложную эпидемиологическую ситуацию из-за пандемии коронавируса. Из-за осложнений, вызванных данной болезнью, за последние сутки скончались 79 пациентов, а с начала пандемии – 7 408.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, священник, коронавирус covid-19