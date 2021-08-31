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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/v-gruzii-zhertvoy-koronavirusa-stal-esche-odin-svyaschennosluzhitel--259183497.html
В Грузии жертвой коронавируса стал еще один священнослужитель
В Грузии жертвой коронавируса стал еще один священнослужитель
Отец Петре был духовным настоятелем в Гелатской духовной академии и семинарии 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T17:40+0400
2021-08-31T17:40+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Священник Кутаисско-Гаенатской епархии протоиерей Петре Ахвледиани скончался от коронавирусной инфекции, сообщает портал Мировых церковных новостей в социальной сети Facebook.Отец Петре много лет был духовным настоятелем в Гелатской духовной академии и семинарии.Грузия переживает сложную эпидемиологическую ситуацию из-за пандемии коронавируса. Из-за осложнений, вызванных данной болезнью, за последние сутки скончались 79 пациентов, а с начала пандемии – 7 408.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, священник, коронавирус covid-19

В Грузии жертвой коронавируса стал еще один священнослужитель

17:40 31.08.2021
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© Facebook / Ministry of Regional Development and Infrastructure of GeorgiaОбновленная инфраструктура у монастыря Гелати
Обновленная инфраструктура у монастыря Гелати - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© Facebook / Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Отец Петре был духовным настоятелем в Гелатской духовной академии и семинарии
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Священник Кутаисско-Гаенатской епархии протоиерей Петре Ахвледиани скончался от коронавирусной инфекции, сообщает портал Мировых церковных новостей в социальной сети Facebook.
Отец Петре много лет был духовным настоятелем в Гелатской духовной академии и семинарии.
Грузия переживает сложную эпидемиологическую ситуацию из-за пандемии коронавируса. Из-за осложнений, вызванных данной болезнью, за последние сутки скончались 79 пациентов, а с начала пандемии – 7 408.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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