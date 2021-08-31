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В Казбеги под лавину попали альпинисты из Польши и Украины
В Казбеги под лавину попали альпинисты из Польши и Украины
Трое спортсменов из-за полученных травм помещены в больницу, а двоих спасатели доставили на большую землю невредимыми 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T18:06+0400
2021-08-31T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Пятерых альпинистов из Украины и Польши, попавших под лавину при восхождении на пик Мкинварцвери в Казбеги удалось спасти и вывезти из опасной зоны.Как сообщают грузинские СМИ, альпинисты имели официальное разрешение и передвигались к вершине группой.По информации телеканала Rustavi-2, снежная лавина накрыла спортсменов при подъеме на вершину на высоте 4,7 тысячи метров над уровнем моря. Двое из них не пострадали, а троих спасателям пришлось госпитализировать с переломами различной степени.Спасательную операцию с использованием вертолета проводила частная компания.В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Sputnik заявили, что не имеют никакого отношения к спасательной операции в Казбеги, поскольку ее проводила частная компания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210821/Spasateli-pomogli-dobratsya-v-Tbilisi-turistam-kotorym-stalo-plokho-na-vysote-252640009.html
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происшествия, новости, грузия, казбеги, спасатели, туристы

В Казбеги под лавину попали альпинисты из Польши и Украины

18:06 31.08.2021 (обновлено: 18:08 31.08.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВершина Казбека (Мкинварцвери) часто прячется в облаках.
Вершина Казбека (Мкинварцвери) часто прячется в облаках. - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Трое спортсменов из-за полученных травм помещены в больницу, а двоих спасатели доставили на большую землю невредимыми
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Пятерых альпинистов из Украины и Польши, попавших под лавину при восхождении на пик Мкинварцвери в Казбеги удалось спасти и вывезти из опасной зоны.
Как сообщают грузинские СМИ, альпинисты имели официальное разрешение и передвигались к вершине группой.
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 21.08.2021
Спасатели помогли добраться в Тбилиси туристам, которым стало плохо на высоте
21 августа, 22:00
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По информации телеканала Rustavi-2, снежная лавина накрыла спортсменов при подъеме на вершину на высоте 4,7 тысячи метров над уровнем моря. Двое из них не пострадали, а троих спасателям пришлось госпитализировать с переломами различной степени.
Спасательную операцию с использованием вертолета проводила частная компания.

"Все живы, один украинский и два польских туриста пострадали, они были доставлены в больницу. Двоих мы достали невредимыми. Мы осуществили 4-5 полетов для эвакуации, других уже не ищем, все были эвакуированы", - сказал Rustavi-2 один из членов спасательной команды.

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Sputnik заявили, что не имеют никакого отношения к спасательной операции в Казбеги, поскольку ее проводила частная компания.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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