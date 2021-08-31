https://sputnik-georgia.ru/20210831/v-kazbegi-pod-lavinu-popali-alpinisty-iz-polshi-i-ukrainy-259186170.html

В Казбеги под лавину попали альпинисты из Польши и Украины

В Казбеги под лавину попали альпинисты из Польши и Украины

Трое спортсменов из-за полученных травм помещены в больницу, а двоих спасатели доставили на большую землю невредимыми 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T18:06+0400

2021-08-31T18:06+0400

2021-08-31T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Пятерых альпинистов из Украины и Польши, попавших под лавину при восхождении на пик Мкинварцвери в Казбеги удалось спасти и вывезти из опасной зоны.Как сообщают грузинские СМИ, альпинисты имели официальное разрешение и передвигались к вершине группой.По информации телеканала Rustavi-2, снежная лавина накрыла спортсменов при подъеме на вершину на высоте 4,7 тысячи метров над уровнем моря. Двое из них не пострадали, а троих спасателям пришлось госпитализировать с переломами различной степени.Спасательную операцию с использованием вертолета проводила частная компания.В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Sputnik заявили, что не имеют никакого отношения к спасательной операции в Казбеги, поскольку ее проводила частная компания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210821/Spasateli-pomogli-dobratsya-v-Tbilisi-turistam-kotorym-stalo-plokho-na-vysote-252640009.html

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