https://sputnik-georgia.ru/20210831/zakon-ob-oskvernenii-inostrannoy-simvoliki-parlament-gruzii-primet-posle-vyborov-259163484.html

Закон об осквернении иностранной символики парламент Грузии примет после выборов

Закон об осквернении иностранной символики парламент Грузии примет после выборов

Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании планируется после проведения выборов в местное самоуправление 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T09:36+0400

2021-08-31T09:36+0400

2021-08-31T09:36+0400

политика

новости

грузия

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0d/251713817_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_932625c5758a09d689d8fefff0fae149.jpg

ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Осквернение символики НАТО, ЕС и других стран-партнеров Грузии станет административно наказуемо, соответствующий законопроект рассмотрели почти все парламентские комитеты.По информации Первого канала, рассмотрение законопроекта на пленарном заседании планируется после проведения выборов в местное самоуправление, когда активно начнется работа парламента страны.Согласно поправкам, осквернение официальных символов НАТО, Европейского союза, международных организаций, членом которых является Грузия, стран, с которыми Грузия имеет дипломатические отношения и которые вывешены снаружи или внутри публичных учреждений, будет наказываться штрафом в размере 1 000 лари (320 долларов).Повторное нарушение повлечет за собой штраф в размере 2000 тысяч лари (640 долларов) или административное заключение на 15 дней.Первым инициатором законопроект выступил спикер парламента Каха Кучава, но позже идею поддержали и оппозиционные лидеры.Законодательные поправки были инициированы после того, как участники акции против ЛГБТ 5 июля сорвали и разорвали на куски флаг Евросоюза у здания парламента в Тбилиси. Акт был осужден послами стран ЕС в Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210721/Za-oskvernenie-flaga-Evrosoyuza-i-drugikh-stran-v-Gruzii-budut-shtrafovat-252381108.html

https://sputnik-georgia.ru/20210707/Predsedatel-parlamenta-Gruzii-lichno-povesil-flag-ES-sorvannyy-protivnikami-LGBT-252238127.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, парламент грузии