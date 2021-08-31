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Закон об осквернении иностранной символики парламент Грузии примет после выборов
Закон об осквернении иностранной символики парламент Грузии примет после выборов
Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании планируется после проведения выборов в местное самоуправление 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T09:36+0400
2021-08-31T09:36+0400
2021-08-31T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Осквернение символики НАТО, ЕС и других стран-партнеров Грузии станет административно наказуемо, соответствующий законопроект рассмотрели почти все парламентские комитеты.По информации Первого канала, рассмотрение законопроекта на пленарном заседании планируется после проведения выборов в местное самоуправление, когда активно начнется работа парламента страны.Согласно поправкам, осквернение официальных символов НАТО, Европейского союза, международных организаций, членом которых является Грузия, стран, с которыми Грузия имеет дипломатические отношения и которые вывешены снаружи или внутри публичных учреждений, будет наказываться штрафом в размере 1 000 лари (320 долларов).Повторное нарушение повлечет за собой штраф в размере 2000 тысяч лари (640 долларов) или административное заключение на 15 дней.Первым инициатором законопроект выступил спикер парламента Каха Кучава, но позже идею поддержали и оппозиционные лидеры.Законодательные поправки были инициированы после того, как участники акции против ЛГБТ 5 июля сорвали и разорвали на куски флаг Евросоюза у здания парламента в Тбилиси. Акт был осужден послами стран ЕС в Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210721/Za-oskvernenie-flaga-Evrosoyuza-i-drugikh-stran-v-Gruzii-budut-shtrafovat-252381108.html
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политика, новости, грузия, парламент грузии
Закон об осквернении иностранной символики парламент Грузии примет после выборов
Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании планируется после проведения выборов в местное самоуправление
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Осквернение символики НАТО, ЕС и других стран-партнеров Грузии станет административно наказуемо, соответствующий законопроект рассмотрели почти все парламентские комитеты.
По информации Первого канала
, рассмотрение законопроекта на пленарном заседании планируется после проведения выборов в местное самоуправление, когда активно начнется работа парламента страны.
Согласно поправкам, осквернение официальных символов НАТО, Европейского союза, международных организаций, членом которых является Грузия, стран, с которыми Грузия имеет дипломатические отношения и которые вывешены снаружи или внутри публичных учреждений, будет наказываться штрафом в размере 1 000 лари (320 долларов).
Повторное нарушение повлечет за собой штраф в размере 2000 тысяч лари (640 долларов) или административное заключение на 15 дней.
Первым инициатором законопроект выступил спикер парламента Каха Кучава, но позже идею поддержали и оппозиционные лидеры.
Законодательные поправки были инициированы после того, как участники акции против ЛГБТ 5 июля сорвали и разорвали на куски флаг Евросоюза у здания парламента в Тбилиси. Акт был осужден послами стран ЕС в Грузии.
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