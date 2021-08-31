https://sputnik-georgia.ru/20210831/zapasy-kisloroda-dlya-kovid-patsientov-v-gruzii-na-iskhode-259185411.html

Запасы кислорода для ковид-пациентов в Грузии на исходе?

Запасы кислорода для ковид-пациентов в Грузии на исходе?

Минздрав призывает ковид-клиники рационального расходовать оставшиеся запасы кислорода 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T18:28+0400

2021-08-31T18:28+0400

2021-08-31T19:03+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Запасов кислорода в клиниках для ковид-инфицированных, несмотря на большой наплыв пациентов, все еще хватает, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге."Интенсивность подачи и использования кислорода существенно возросла. Министерство экономики активно работает для пополнения его запасов из других стран", - заявила Габуния.В Минздраве страны уверяют, что пока ни в одной клинике проблем с обеспечением пациентов кислородом нет."Мы просим клиники рационально расходовать кислород и следовать рекомендациям ВОЗ, поскольку были случаи, когда систему оставляли открытой и кислород терялся попусту. Мы поддерживаем постоянную связь с клиниками, чтобы избежать подобных случаев", - отметила Габуния.На сегодняшний день в клиниках Грузии лечатся 7,4 тысячи пациентов, их большая часть – 70% зависит от кислорода.Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Суточный показатель инфицирования колеблется от 2 до 5 тысяч человек. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210731/Minzdrav-Gruzii-zayavil-o-nekhvatke-mest-v-klinikakh-iz-za-koronavirusa-252470449.html

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19