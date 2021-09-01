https://sputnik-georgia.ru/20210901/besplatnaya-vydacha-udostovereniy-lichnosti-nachalas-v-gruzii-259196557.html

Бесплатная выдача удостоверений личности началась в Грузии

Бесплатная выдача удостоверений личности началась в Грузии

Данная акция пройдет для беспрепятственного участия граждан страны в предстоящих выборах в местное самоуправление, которые пройдут 2 октября 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T10:07+0400

2021-09-01T10:07+0400

2021-09-01T10:07+0400

общество

новости

грузия

министерство юстиции грузии

бесплатные удостоверения личности

агентство развития гражданских сервисов

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. С 1 сентября в течение одного месяца удостоверения личности гражданам Грузии будут выдаваться бесплатно, сообщает министерство юстиции страны.Данная акция пройдет для беспрепятственного участия граждан страны в предстоящих выборах в местное самоуправление, которые пройдут 2 октября. От оплаты госпошлины за получение удостоверения личности нового образца освобождаются:Кроме этого, акцией могут воспользоваться:При выдаче документа граждане освобождаются как от платы госпошлины за удостоверение личности, так и от оплаты за фото. Человек может воспользоваться акцией только один раз.Для того, чтобы воспользоваться акцией, граждане должны обратиться в территориальный отдел Агентства развития государственных услуг.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, министерство юстиции грузии, бесплатные удостоверения личности, агентство развития гражданских сервисов