Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210901/edinoe-natsionalnoe-dvizhenie-reshilo-podpisat-soglashenie-sharlya-mishelya-259228492.html
"Единое национальное движение" решило подписать соглашение Шарля Мишеля
"Единое национальное движение" решило подписать соглашение Шарля Мишеля
По словам ее лидера, партия приняла такое решение, чтобы показать, что европейский курс страны неизменен 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T21:15+0400
2021-09-01T21:36+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
ника мелия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/17/252648009_0:0:1981:1114_1920x0_80_0_0_94606926cebcb03d3024d74c65f69d8f.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" подписала соглашение с властью от 19 апреля, об этом заявил ее лидер Ника Мелия.По его словам, партия приняла такое решение, чтобы показать, что европейский курс страны неизменен, и потому, что она хочет заставить "Грузинскую мечту" выполнить все условия соглашения.Среди главных условий Мелия назвал проведение досрочных парламентских выборов, в том случае если "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не наберет 43% голосов."Подписанием этого документа мы хотим заявить, что не дадим "Грузинской мечте" права избежать обязательства провести досрочные парламентские выборы в случае, если она не преодолеет 43% барьер", - отметил он.Соглашение Шарля Мишеля было оформлено с целью прекращения бойкотирования парламента Грузии оппозиционными депутатами, которые обвинили власти в фальсификации парламентских выборов. Одним из пунктов соглашения было назначение досрочных выборов в случае, если "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей на выборах в местное самоуправление, назначенных 2 октября.28 июля "Грузинская мечта" неожиданно объявила о выходе из политического соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Причиной своего решения правящая партия назвала то, что "Единое национальное движение" как самая крупная оппозиционная партия отказалась подписывать соглашение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210808/Prezident-Gruzii-otkaz-ot-soglasheniya-Mishelya-iz-za-destruktivnoy-sily---oshibka-252531982.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/17/252648009_0:0:1681:1261_1920x0_80_0_0_b50a44e0ab82f57611b32e25fab9da51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия

"Единое национальное движение" решило подписать соглашение Шарля Мишеля

21:15 01.09.2021 (обновлено: 21:36 01.09.2021)
344
© photo : Nika Melia / FBНика Мелия
Ника Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© photo : Nika Melia / FB
По словам ее лидера, партия приняла такое решение, чтобы показать, что европейский курс страны неизменен
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" подписала соглашение с властью от 19 апреля, об этом заявил ее лидер Ника Мелия.

"Я и мои друзья приняли решение сделать шаг, который объединит нас всех. Несмотря на неприемлемые для нас положения в соглашении Шарля Мишеля, мы приняли решение подписать его", – сказал он.

По его словам, партия приняла такое решение, чтобы показать, что европейский курс страны неизменен, и потому, что она хочет заставить "Грузинскую мечту" выполнить все условия соглашения.
Среди главных условий Мелия назвал проведение досрочных парламентских выборов, в том случае если "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не наберет 43% голосов.
"Подписанием этого документа мы хотим заявить, что не дадим "Грузинской мечте" права избежать обязательства провести досрочные парламентские выборы в случае, если она не преодолеет 43% барьер", - отметил он.
სალომე ზურაბიშვილი და შარლ მიშელი - Sputnik Грузия, 1920, 08.08.2021
Президент Грузии: отказ от соглашения Мишеля из-за деструктивной силы - ошибка
8 августа, 15:29
289
Соглашение Шарля Мишеля было оформлено с целью прекращения бойкотирования парламента Грузии оппозиционными депутатами, которые обвинили власти в фальсификации парламентских выборов. Одним из пунктов соглашения было назначение досрочных выборов в случае, если "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей на выборах в местное самоуправление, назначенных 2 октября.
28 июля "Грузинская мечта" неожиданно объявила о выходе из политического соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Причиной своего решения правящая партия назвала то, что "Единое национальное движение" как самая крупная оппозиционная партия отказалась подписывать соглашение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:15"Единое национальное движение" решило подписать соглашение Шарля Мишеля
20:44Главный тренер сборной Косово по футболу: жду интересного футбола с Грузией
20:28Известны главные конкуренты на выборах 2021 в районах Тбилиси
20:12В Грузии чаще всего умирают инфицированные пациенты старше 70 лет
19:56Смартфоны будут способны распознать мимику человека
19:40Главный тренер сборной Грузии по футболу: матч с Косово мы должны выиграть
19:24Протест и избирательная кампания в одном флаконе: партия "Гирчи" вновь отличилась
19:09Экс-премьер Грузии Георгий Гахария будет бороться за пост мэра Тбилиси
18:53За попытку убийства брата житель Тбилиси приговорен к 13 годам тюрьмы
18:30Африканца - в мэры Тбилиси?!
18:23Минкультуры Грузии: футбольный матч не означает признания независимости Косово
18:08Не цепляться за прошлое: признание Ивлеевой взволновало поклонников
17:51Предвыборная кампания в Грузии: Кто сколько платит за рекламу?
17:35Хвича Кварацхелия пока остается в "Рубине"
17:19Эпидемиологическая ситуация в Грузии медленно, но улучшается
17:04Личность предполагаемого убийцы бизнесмена установлена - МВД Грузии
16:56Популярный в Тбилиси ресторан заявил об обслуживании только вакцинированных посетителей
16:49В Батуми появились мобильные пункты вакцинации
16:33МИД: Грузия не свернет с пути реформ
15:46Наркотики, налоги и таинственные спонсоры. Откуда у талибов миллиарды