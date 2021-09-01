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"Единое национальное движение" решило подписать соглашение Шарля Мишеля
"Единое национальное движение" решило подписать соглашение Шарля Мишеля
По словам ее лидера, партия приняла такое решение, чтобы показать, что европейский курс страны неизменен 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T21:15+0400
2021-09-01T21:15+0400
2021-09-01T21:36+0400
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единое нацдвижение
ника мелия
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" подписала соглашение с властью от 19 апреля, об этом заявил ее лидер Ника Мелия.По его словам, партия приняла такое решение, чтобы показать, что европейский курс страны неизменен, и потому, что она хочет заставить "Грузинскую мечту" выполнить все условия соглашения.Среди главных условий Мелия назвал проведение досрочных парламентских выборов, в том случае если "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не наберет 43% голосов."Подписанием этого документа мы хотим заявить, что не дадим "Грузинской мечте" права избежать обязательства провести досрочные парламентские выборы в случае, если она не преодолеет 43% барьер", - отметил он.Соглашение Шарля Мишеля было оформлено с целью прекращения бойкотирования парламента Грузии оппозиционными депутатами, которые обвинили власти в фальсификации парламентских выборов. Одним из пунктов соглашения было назначение досрочных выборов в случае, если "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей на выборах в местное самоуправление, назначенных 2 октября.28 июля "Грузинская мечта" неожиданно объявила о выходе из политического соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Причиной своего решения правящая партия назвала то, что "Единое национальное движение" как самая крупная оппозиционная партия отказалась подписывать соглашение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210808/Prezident-Gruzii-otkaz-ot-soglasheniya-Mishelya-iz-za-destruktivnoy-sily---oshibka-252531982.html
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия
"Единое национальное движение" решило подписать соглашение Шарля Мишеля
21:15 01.09.2021 (обновлено: 21:36 01.09.2021)
По словам ее лидера, партия приняла такое решение, чтобы показать, что европейский курс страны неизменен
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" подписала соглашение с властью от 19 апреля, об этом заявил ее лидер Ника Мелия.
"Я и мои друзья приняли решение сделать шаг, который объединит нас всех. Несмотря на неприемлемые для нас положения в соглашении Шарля Мишеля, мы приняли решение подписать его", – сказал он.
По его словам, партия приняла такое решение, чтобы показать, что европейский курс страны неизменен, и потому, что она хочет заставить "Грузинскую мечту" выполнить все условия соглашения.
Среди главных условий Мелия назвал проведение досрочных парламентских выборов, в том случае если "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не наберет 43% голосов.
"Подписанием этого документа мы хотим заявить, что не дадим "Грузинской мечте" права избежать обязательства провести досрочные парламентские выборы в случае, если она не преодолеет 43% барьер", - отметил он.
Соглашение Шарля Мишеля было оформлено с целью прекращения бойкотирования парламента Грузии оппозиционными депутатами, которые обвинили власти в фальсификации парламентских выборов. Одним из пунктов соглашения было назначение досрочных выборов в случае, если "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей на выборах в местное самоуправление, назначенных 2 октября.
28 июля "Грузинская мечта" неожиданно объявила о выходе из политического соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Причиной своего решения правящая партия назвала то, что "Единое национальное движение" как самая крупная оппозиционная партия отказалась подписывать соглашение.
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