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Экс-премьер Грузии Георгий Гахария будет бороться за пост мэра Тбилиси
Экс-премьер Грузии Георгий Гахария будет бороться за пост мэра Тбилиси
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Экс-премьер-министр Грузии и лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария будет бороться за пост мэра Тбилиси, об этом он заявил в среду... 01.09.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Экс-премьер-министр Грузии и лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария будет бороться за пост мэра Тбилиси, об этом он заявил в среду на презентации в столице.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.По его словам, таким образом он хочет поддержать всех кандидатов в мэры от своей партии, которые столкнулись с трудностями во время предвыборной кампании. Он пообещал в ближайшее время представить план развития столицы, в котором будет учтено все, чтобы город стал мегаполисом.За пост мэра Гахария придется бороться с действующим мэром города Кахой Каладзе от правящей партии "Грузинская мечта", Никой Мелия от части оппозиционных партий, Анной Бибилашвили от партии "Лело для Грузии", Анной Долидзе от партии "Для народа" и другими кандидатами.Для победы кандидаты в мэры должны получить не менее 50% голосов избирателей в своем районе, а в мажоритарные депутаты – не менее 40%.
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политика, новости, грузия, георгий гахария

Экс-премьер Грузии Георгий Гахария будет бороться за пост мэра Тбилиси

19:09 01.09.2021 (обновлено: 19:22 01.09.2021)
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© photo : press-service of George GakhariaГеоргий Гахария на презентации партии "За Грузию"
Георгий Гахария на презентации партии За Грузию - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© photo : press-service of George Gakharia
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Экс-премьер-министр Грузии и лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария будет бороться за пост мэра Тбилиси, об этом он заявил в среду на презентации в столице.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

"С сегодняшнего дня "Грузинская мечта" будет иметь дело со мной. Сегодня я заявляю, что включаюсь в борьбу за пост мэра Тбилиси", - сказал Гахария.

По его словам, таким образом он хочет поддержать всех кандидатов в мэры от своей партии, которые столкнулись с трудностями во время предвыборной кампании. Он пообещал в ближайшее время представить план развития столицы, в котором будет учтено все, чтобы город стал мегаполисом.
За пост мэра Гахария придется бороться с действующим мэром города Кахой Каладзе от правящей партии "Грузинская мечта", Никой Мелия от части оппозиционных партий, Анной Бибилашвили от партии "Лело для Грузии", Анной Долидзе от партии "Для народа" и другими кандидатами.
Для победы кандидаты в мэры должны получить не менее 50% голосов избирателей в своем районе, а в мажоритарные депутаты – не менее 40%.
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