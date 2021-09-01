https://sputnik-georgia.ru/20210901/eks-premer-gruzii-georgiy-gakhariya-budet-borotsya-za-post-mera-tbilisi-259224472.html

Экс-премьер Грузии Георгий Гахария будет бороться за пост мэра Тбилиси

Экс-премьер Грузии Георгий Гахария будет бороться за пост мэра Тбилиси

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Экс-премьер-министр Грузии и лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария будет бороться за пост мэра Тбилиси, об этом он заявил в среду... 01.09.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Экс-премьер-министр Грузии и лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария будет бороться за пост мэра Тбилиси, об этом он заявил в среду на презентации в столице.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.По его словам, таким образом он хочет поддержать всех кандидатов в мэры от своей партии, которые столкнулись с трудностями во время предвыборной кампании. Он пообещал в ближайшее время представить план развития столицы, в котором будет учтено все, чтобы город стал мегаполисом.За пост мэра Гахария придется бороться с действующим мэром города Кахой Каладзе от правящей партии "Грузинская мечта", Никой Мелия от части оппозиционных партий, Анной Бибилашвили от партии "Лело для Грузии", Анной Долидзе от партии "Для народа" и другими кандидатами.Для победы кандидаты в мэры должны получить не менее 50% голосов избирателей в своем районе, а в мажоритарные депутаты – не менее 40%.

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политика, новости, грузия, георгий гахария