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https://sputnik-georgia.ru/20210901/festival-ulichnogo-art-iskusstva-proydet-v-tbilisi---259209349.html
Фестиваль уличного арт-искусства пройдет в Тбилиси
Фестиваль уличного арт-искусства пройдет в Тбилиси
Было время, когда уличное арт-искусство считалось вандализмом, но этому жанру давно удалось завоевать статус символа свободы самовыражения 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T13:41+0400
2021-09-01T13:41+0400
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
фестиваль стрит-арта и граффити
граффити
стрит-арт в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Фестиваль уличного арт-искусства пройдет в Тбилиси, об этом заявил столичный мэр Каха Каладзе.По словам градоначальника, за последние четыре года в столице были воплощены в жизнь более 70 уличных художественных работ и проект по поддержке уличных художников продолжится в будущем.Каладзе поясняет: уличное арт-искусство длительное время считалось вандализмом и запрещенным действием, но этому жанру давно удалось завоевать статус символа свободы самовыражения и стать аттракцией с интересными культурными ценностями."В 2019 году в столице было основан аналог берлинского "Мурал феста" - TBILISI MURAL FEST , в рамках которого было разрисовано 15 стен. В этом году запланировано оформление еще до десяти стен в различных районах - Варкетили, Бахтриони, кварталах Важа-Пшавела и Чугурети", - сказал Каладзе на заседании городского правительства.TBILISI MURAL FEST был основан в 2019 году и объединил нескольких художников для работы над оформлением уличных стен в столице Грузии, создав уникальные примеры успешного вмешательства в городской постсоветский урбанизм. На первом фестивале выступили всемирно известные художники как местные, так и иностранные. Отныне целью ежегодного TBILISI MURAL FEST является превращение города в единую публичную выставку, на которой представлены одни из лучших образцов современного уличного искусства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, фестиваль стрит-арта и граффити, граффити, стрит-арт в грузии, фестиваль

Фестиваль уличного арт-искусства пройдет в Тбилиси

13:41 01.09.2021
337
© Facebook / Tbilisi MURAL FESTГраффити с Tbilisi MURAL fest
Граффити с Tbilisi MURAL fest - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© Facebook / Tbilisi MURAL FEST
Было время, когда уличное арт-искусство считалось вандализмом, но этому жанру давно удалось завоевать статус символа свободы самовыражения
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Фестиваль уличного арт-искусства пройдет в Тбилиси, об этом заявил столичный мэр Каха Каладзе.
По словам градоначальника, за последние четыре года в столице были воплощены в жизнь более 70 уличных художественных работ и проект по поддержке уличных художников продолжится в будущем.
© photo: Sputnik / StringerСтрит арт - тбилисский дворник
Стрит арт - тбилисский дворник - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
Стрит арт - тбилисский дворник
© photo: Sputnik / Stringer
Каладзе поясняет: уличное арт-искусство длительное время считалось вандализмом и запрещенным действием, но этому жанру давно удалось завоевать статус символа свободы самовыражения и стать аттракцией с интересными культурными ценностями.
"В 2019 году в столице было основан аналог берлинского "Мурал феста" - TBILISI MURAL FEST , в рамках которого было разрисовано 15 стен. В этом году запланировано оформление еще до десяти стен в различных районах - Варкетили, Бахтриони, кварталах Важа-Пшавела и Чугурети", - сказал Каладзе на заседании городского правительства.
© Facebook / Giorgi Gagoshidze Работа грузинского граффитиста Gagosh, посвященная коронавирусу
Работа грузинского граффитиста Gagosh, посвященная коронавирусу - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
Работа грузинского граффитиста Gagosh, посвященная коронавирусу
© Facebook / Giorgi Gagoshidze
TBILISI MURAL FEST был основан в 2019 году и объединил нескольких художников для работы над оформлением уличных стен в столице Грузии, создав уникальные примеры успешного вмешательства в городской постсоветский урбанизм.
На первом фестивале выступили всемирно известные художники как местные, так и иностранные. Отныне целью ежегодного TBILISI MURAL FEST является превращение города в единую публичную выставку, на которой представлены одни из лучших образцов современного уличного искусства.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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