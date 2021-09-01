https://sputnik-georgia.ru/20210901/festival-ulichnogo-art-iskusstva-proydet-v-tbilisi---259209349.html

Фестиваль уличного арт-искусства пройдет в Тбилиси

Фестиваль уличного арт-искусства пройдет в Тбилиси

Было время, когда уличное арт-искусство считалось вандализмом, но этому жанру давно удалось завоевать статус символа свободы самовыражения 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T13:41+0400

2021-09-01T13:41+0400

2021-09-01T13:41+0400

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граффити

стрит-арт в грузии

фестиваль

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Фестиваль уличного арт-искусства пройдет в Тбилиси, об этом заявил столичный мэр Каха Каладзе.По словам градоначальника, за последние четыре года в столице были воплощены в жизнь более 70 уличных художественных работ и проект по поддержке уличных художников продолжится в будущем.Каладзе поясняет: уличное арт-искусство длительное время считалось вандализмом и запрещенным действием, но этому жанру давно удалось завоевать статус символа свободы самовыражения и стать аттракцией с интересными культурными ценностями."В 2019 году в столице было основан аналог берлинского "Мурал феста" - TBILISI MURAL FEST , в рамках которого было разрисовано 15 стен. В этом году запланировано оформление еще до десяти стен в различных районах - Варкетили, Бахтриони, кварталах Важа-Пшавела и Чугурети", - сказал Каладзе на заседании городского правительства.TBILISI MURAL FEST был основан в 2019 году и объединил нескольких художников для работы над оформлением уличных стен в столице Грузии, создав уникальные примеры успешного вмешательства в городской постсоветский урбанизм. На первом фестивале выступили всемирно известные художники как местные, так и иностранные. Отныне целью ежегодного TBILISI MURAL FEST является превращение города в единую публичную выставку, на которой представлены одни из лучших образцов современного уличного искусства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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