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Глава МИД России: Москва готова восстановить отношения с Грузией
Глава МИД России: Москва готова восстановить отношения с Грузией
О готовности наладить грузино-российские отношения заявил главный дипломат России 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T12:52+0400
2021-09-01T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен - Sputnik. Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси, если Грузия хочет нормально жить с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Лавров также подчеркнул, что Москва хотела ввести безвизовый режим для граждан Грузии, но этому помешала провокация в отношении российских парламентариев в июне 2019 года."У нас было намерение ответить грузинскому соседу, когда они ввели безвизовый режим для наших граждан. Мы поначалу все-таки присматривались к тому, что происходит, и, конечно, мы никому не запрещаем ездить в Грузию. Но где-то полтора года назад мы даже были готовы тоже объявить о безвизовом режиме для грузинских граждан в целях посещения России, но тут произошел неприятный инцидент, грубая провокация против российской парламентской делегации, которая приехала в Тбилиси на очередное заседание международной ассамблеи православия", - сказал Сергей Лавров.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.Между странами отсутствует прямое авиасообщение с июля 2019 года. Причиной этому стали события 20 июня этого же года, когда перед зданием парламента Грузии прошла масштабная антироссийская акция. После этого вопрос возобновления рейсов не раз вставал на повестке дня, но конкретных действий в данном направлении пока предпринято не было.Недавно оппозиционная партия "Альянс Патриотов Грузии", которая выступает за диалог с Россией, направила Владимиру Путину открытое письмо. В нем представители партии выражают надежду, что президент РФ окажет содействие в установлении по-настоящему открытых и добрых отношений между двумя странами на основе реального учета интересов сторон.
https://sputnik-georgia.ru/20210820/Alyans-patriotov-Rossiya-luchshiy-partner-dlya-Gruzii-chem-SShA-252636472.html
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россия, новости, грузия, грузино-российские отношения, политика
Глава МИД России: Москва готова восстановить отношения с Грузией
12:52 01.09.2021 (обновлено: 13:20 01.09.2021)
О готовности наладить грузино-российские отношения заявил главный дипломат России
ТБИЛИСИ, 1 сен - Sputnik. Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси, если Грузия хочет нормально жить с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада, а хочет с нами как со своим соседом нормально жить, мы к этому готовы в любой момент", - сказал он в ходе выступления в МГИМО.
Лавров также подчеркнул, что Москва хотела ввести безвизовый режим для граждан Грузии, но этому помешала провокация в отношении российских парламентариев в июне 2019 года.
"У нас было намерение ответить грузинскому соседу, когда они ввели безвизовый режим для наших граждан. Мы поначалу все-таки присматривались к тому, что происходит, и, конечно, мы никому не запрещаем ездить в Грузию. Но где-то полтора года назад мы даже были готовы тоже объявить о безвизовом режиме для грузинских граждан в целях посещения России, но тут произошел неприятный инцидент, грубая провокация против российской парламентской делегации, которая приехала в Тбилиси на очередное заседание международной ассамблеи православия", - сказал Сергей Лавров.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.
Между странами отсутствует прямое авиасообщение с июля 2019 года. Причиной этому стали события 20 июня этого же года, когда перед зданием парламента Грузии прошла масштабная антироссийская акция. После этого вопрос возобновления рейсов не раз вставал на повестке дня, но конкретных действий в данном направлении пока предпринято не было.
Недавно оппозиционная партия "Альянс Патриотов Грузии", которая выступает за диалог с Россией, направила Владимиру Путину открытое письмо. В нем представители партии выражают надежду, что президент РФ окажет содействие в установлении по-настоящему открытых и добрых отношений между двумя странами на основе реального учета интересов сторон.