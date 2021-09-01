https://sputnik-georgia.ru/20210901/glava-mid-rossii-moskva-gotova-vosstanovit-otnosheniya-259207730.html

Глава МИД России: Москва готова восстановить отношения с Грузией

Глава МИД России: Москва готова восстановить отношения с Грузией

О готовности наладить грузино-российские отношения заявил главный дипломат России 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T12:52+0400

2021-09-01T12:52+0400

2021-09-01T13:20+0400

россия

новости

грузия

грузино-российские отношения

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/18/252115377_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_04fcdacf946ceac968c214552cb55464.jpg

ТБИЛИСИ, 1 сен - Sputnik. Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси, если Грузия хочет нормально жить с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Лавров также подчеркнул, что Москва хотела ввести безвизовый режим для граждан Грузии, но этому помешала провокация в отношении российских парламентариев в июне 2019 года."У нас было намерение ответить грузинскому соседу, когда они ввели безвизовый режим для наших граждан. Мы поначалу все-таки присматривались к тому, что происходит, и, конечно, мы никому не запрещаем ездить в Грузию. Но где-то полтора года назад мы даже были готовы тоже объявить о безвизовом режиме для грузинских граждан в целях посещения России, но тут произошел неприятный инцидент, грубая провокация против российской парламентской делегации, которая приехала в Тбилиси на очередное заседание международной ассамблеи православия", - сказал Сергей Лавров.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.Между странами отсутствует прямое авиасообщение с июля 2019 года. Причиной этому стали события 20 июня этого же года, когда перед зданием парламента Грузии прошла масштабная антироссийская акция. После этого вопрос возобновления рейсов не раз вставал на повестке дня, но конкретных действий в данном направлении пока предпринято не было.Недавно оппозиционная партия "Альянс Патриотов Грузии", которая выступает за диалог с Россией, направила Владимиру Путину открытое письмо. В нем представители партии выражают надежду, что президент РФ окажет содействие в установлении по-настоящему открытых и добрых отношений между двумя странами на основе реального учета интересов сторон.

https://sputnik-georgia.ru/20210820/Alyans-patriotov-Rossiya-luchshiy-partner-dlya-Gruzii-chem-SShA-252636472.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, грузия, грузино-российские отношения, политика