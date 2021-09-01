https://sputnik-georgia.ru/20210901/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-match-s-kosovo-my-dolzhny-vyigrat-259225191.html

Главный тренер сборной Грузии по футболу: матч с Косово мы должны выиграть

Главный тренер сборной Грузии по футболу: матч с Косово мы должны выиграть

Тренер выразил сожаление, что Хвича Кварацхелия не сможет сыграть в сентябрьских матчах, и пожелал ему выздоровления для возвращения в октябре 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T19:40+0400

2021-09-01T19:40+0400

2021-09-01T19:40+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль считает, что отборочный матч ЧМ-2022 против Косово – важнейшая игра, в которой его подопечные должны победить."Футболисты сборной Косово выступают в сильнейших клубах Европы. Мы уважаем нашего соперника, но в предстоящей игре должны побеждать. К сожалению, из-за COVID-регуляций матч пройдет без болельщиков", – приводит слова французского специалиста Федерация футбола Грузии.Рассказал Саньоль и о том, в каком состоянии подходит сборная Грузии к предстоящим играм против Косово и Испании."Ситуация не всегда складывается идеально. Не все футболисты приехали на сборы одновременно. Казаишвили прибыл в расположение сборной только вчера, Кашия, Хочолава и Китеишвили – позавчера. Могу сказать, что к матчу против Косово они готовы. Что касается Ники Качарава и Вако Гвилия, то их мы не вызвали в сборную из-за отсутствия игровой практики", – сказал Саньоль.Отдельно главный тренер сборной Грузии затронул тему одного из лидеров команды – Хвичи Кварацхелия, который не смог присоединиться к своим партнерам из-за травмы."С самого начала мы включили Хвичу в список и надеялись, что он сыграет в сентябрьских матчах. Он – важнейший игрок сборной. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и ждем его возвращения в октябре", - сказал французский специалист.Коснулся Саньоль и вратарской позиции. Она стала актуальной после того, как 20-летний Георгий Мамардашвили дебютировал в составе испанской "Валенсии" и два из трех матчей в чемпионате Испании провел на "ноль"."Мамардашвили – отличный вратарь. Ему всего 20 лет, и за "Валенсию" он провел пока только три матча. Георгий Лория – первый номер сборной Грузии, и я не вижу причин, по которым это должно поменяться", - считает Саньоль.Отборочный матч ЧМ-2022 в группе "В" между сборными Грузии и Косово состоится 2 сентября в Батуми. Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени.После трех отборочных матчей ЧМ-2022, сборная Грузии набрала одно очко и располагается на четвертом месте в группе. Что касается Косово, то обе свои встречи косовары проиграли и замыкают турнирную таблицу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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