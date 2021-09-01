https://sputnik-georgia.ru/20210901/gosprogramma-po-subsidirovaniyu-ipoteki-zarabotala-v-gruzii-259185217.html

Госпрограмма по субсидированию ипотеки заработала в Грузии

Госпрограмма по субсидированию ипотеки заработала в Грузии

Программа предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T07:01+0400

2021-09-01T07:01+0400

2021-09-01T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. В Грузии вступила в силу государственная программа льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными.В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%.Программа предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа.Воспользоваться программой могут:Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте:Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210803/Tseny-v-novostroykakh-v-Tbilisi-prodolzhayut-rasti-252488971.html

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экономика, новости, грузия, социальная сфера в грузии