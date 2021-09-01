https://sputnik-georgia.ru/20210901/gosprogramma-po-subsidirovaniyu-ipoteki-zarabotala-v-gruzii-259185217.html
Госпрограмма по субсидированию ипотеки заработала в Грузии
Госпрограмма по субсидированию ипотеки заработала в Грузии
Программа предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T07:01+0400
2021-09-01T07:01+0400
2021-09-01T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. В Грузии вступила в силу государственная программа льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными.В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%.Программа предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа.Воспользоваться программой могут:Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте:Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, социальная сфера в грузии
Госпрограмма по субсидированию ипотеки заработала в Грузии
Программа предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. В Грузии вступила в силу государственная программа льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными.
В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%.
Программа предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа.
Воспользоваться программой могут:
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения кредита присутствует ребенок в возрасте до одного года, родившийся после 1 сентября 2021 года;
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения ипотеки у них трое или более несовершеннолетних детей;
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, усыновившие несовершеннолетнего ребенка после 1 сентября 2021 года.
Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте:
Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 года
Максимальная сумма кредита составит 200 тысяч лари
Стоимость приобретаемой квартиры или дома может превысить сумму в 200 тысяч лари.
Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.
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