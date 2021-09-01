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Грузинский теннисист вышел во второй круг US Open

Грузинский теннисист вышел во второй круг US Open

Благодаря выходу во второй круг US Open Басилашвили заработал 45 рейтинговых очков и 115 тысяч долларов призовых 01.09.2021, Sputnik Грузия

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грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (39 номер в рейтинге АТР) вышел во второй круг турнира из серии "Большой шлем" - US Open.В первом раунде турнира Басилашвили встречался с Себастьяном Кордой (45) из США. Стартовый сет грузин выиграл 6:2, а во втором, при счете 2:1 в пользу Басилашвили, Корда снялся из-за травмы. Матч продолжался всего 47 минут.Во втором раунде соперником Басилашвили станет еще один представитель США – Максим Кресси (151). Американец, пробившийся в основную сетку из квалификации, уже стал автором настоящей сенсации. В первом круге Кресси в пяти сетах – 5:7, 4:6, 6:1, 6:4, 7:6, обыграл 12 ракетку мира испанца Пабло Карреньо-Бусту.Благодаря выходу во второй круг US Open Басилашвили заработал 45 рейтинговых очков и 115 тысяч долларов призовых.US Open продлится до 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет 27 миллионов 200 тысяч долларов, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, сша, николоз басилашвили, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах