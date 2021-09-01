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Грузия – Косово: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Грузия – Косово: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Грузии и Косово состоится 2 сентября в Батуми и начнется в 20:00 по тбилисскому времени. 01.09.2021, Sputnik Грузия

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Для сборной Грузии этот матч станет четвертым в отборочной группе "В". Пока у подопечных Вилли Саньоля одна ничья с Грецией (1:1) и два поражения – от Испании (1:2) и Швеции (0:1).Косовары провели две встречи и оба раза проиграли. Сначала Швеции (0:3), а затем Испании (1:3).Не хочется делать далеко идущих выводов, но, исходя из силы соперников, именно Грузия и Косово будут вести между собой борьбу за то, чтобы не занять в группе последнее место, и фаворитом в этой борьбе является грузинская команда.В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Грузии можно поставить с коэффициентом 2,45 (против 3,25 у Косово). Но, как мне кажется, в этой паре не все так однозначно.Грузия играет дома, но на пустом стадионе. Из-за коронавирусных ограничений было принято решение провести матч без болельщиков. Отсутствие поддержки фанатов может стать для хозяев существенной проблемой.Также стоит отметить, что в рамках нынешней отборочной паузы на матчи против Косово и Испании Саньоль вызвал сразу семерых дебютантов. Далеко не факт, что хотя бы часть из них выйдет в стартовом составе, но момент определенной несыгранности может возникнуть.Ну и, конечно, нельзя обойти стороной потерю главной звезды нынешней сборной Грузии. Из-за травмы своим партнерам по сборной не сможет помочь Хвича Кварацхелия. В трех первых отборочных матчах ЧМ-2022 полузащитник казанского "Рубина" был лучшим в составе грузинской национальной команды.В июне сборная Косова провела четыре тест-матча, в каждом из которых сумела забить. "Золотые мальчики" смогли поразить и ворота сборной Испании. Думаю, что косовары забьют и в Батуми, но и свои ворота не сумеют сохранить на замке.Ставка: обе команды забьют за 2,15.

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