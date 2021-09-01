Местные выборы в Грузии 2021
Известны главные конкуренты на выборах 2021 в районах Тбилиси
20:28 01.09.2021 (обновлено: 20:30 01.09.2021)
360
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - центр города, парк Рике и стеклянный мост Мира, отель Билтмор и воздушный шар
Главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" в выборах мажоритариев не участвует, и ее сторонники поддержат указанных кандидатов от оппозиционных партий
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Партия экс-премьер министра Грузии Георгия Гахария представила всех кандидатов в мажоритарные депутаты совещательных органов - сакребуло Тбилиси в районах столицы.
После представления кандидатов партии Гахария окончательно определились основные конкуренты в районах за кресла мажоритариев в Тбилиси.
Выборы пройдут 2 октября. Для победы кандидат должен набрать не менее 40% голосов.
Надзаладеви
Ираклий Хеладзе – "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Бадри Григалашвили – "Гирчи – больше свободы"
Галактион Гудушаури – "Для Грузии"
Глдани
Константин Зарнадзе - "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Элене Хоштария – "Время"
Натия Мезвришвили – "Для Грузии"
Чугурети
Зураб Чиквиладзе – "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Георгий Нониашвили - "Европейская Грузия"
Русудан Тевзадзе – "Для Грузии"
Мтацминда
Зураб Абашидзе – "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Тенгиз Киртадзе – "Гирчи – больше свободы"
Вато Гвазава - – "Для Грузии"
Исани
Каха Лачубидзе– "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Бесо Донадзе – "Европейская Грузия"
Давид Гогидзе – "Для Грузии"
Дидубе
Гиви Чхартишвили – "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Ника Мосиашвили – "Гирчи – больше свободы"
Георгий Каджая – "Для Грузии"
Ваке
Георгий Ткемаладзе – "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Бату Кутелия – "Время"
Мераб Мачавариани – "Для Грузии"
Крцаниси
Леван Джапаридзе – "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Тамаз Ахобадзе – "Время"
Заур Рехвиашвили – "Для Грузии"
Сабуртало
Автандил Цинцадзе – "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Борис Куруа – "Гирчи – больше свободы"
Михеил Набиджашвили – "Для Грузии"
Самгори
Реваз Сохадзе – "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Давид Жгенти – "Европейская Грузия"
Каха Кемоклидзе – "Для Грузии"