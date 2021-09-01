https://sputnik-georgia.ru/20210901/izvestny-glavnye-konkurenty-na-vyborakh-2021-v-rayonakh-tbilisi-259227291.html

Известны главные конкуренты на выборах 2021 в районах Тбилиси

Известны главные конкуренты на выборах 2021 в районах Тбилиси

Главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" в выборах мажоритариев не участвует, и ее сторонники поддержат указанных кандидатов от... 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T20:28+0400

2021-09-01T20:28+0400

2021-09-01T20:30+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Партия экс-премьер министра Грузии Георгия Гахария представила всех кандидатов в мажоритарные депутаты совещательных органов - сакребуло Тбилиси в районах столицы.После представления кандидатов партии Гахария окончательно определились основные конкуренты в районах за кресла мажоритариев в Тбилиси.Выборы пройдут 2 октября. Для победы кандидат должен набрать не менее 40% голосов.НадзаладевиГлданиЧугуретиМтацминдаИсаниДидубеВакеКрцанисиСабурталоСамгори

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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