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Местные выборы в Грузии 2021
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Известны главные конкуренты на выборах 2021 в районах Тбилиси
Известны главные конкуренты на выборах 2021 в районах Тбилиси
Главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" в выборах мажоритариев не участвует, и ее сторонники поддержат указанных кандидатов от... 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T20:28+0400
2021-09-01T20:30+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Партия экс-премьер министра Грузии Георгия Гахария представила всех кандидатов в мажоритарные депутаты совещательных органов - сакребуло Тбилиси в районах столицы.После представления кандидатов партии Гахария окончательно определились основные конкуренты в районах за кресла мажоритариев в Тбилиси.Выборы пройдут 2 октября. Для победы кандидат должен набрать не менее 40% голосов.НадзаладевиГлданиЧугуретиМтацминдаИсаниДидубеВакеКрцанисиСабурталоСамгори
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политика, новости, грузия

Известны главные конкуренты на выборах 2021 в районах Тбилиси

20:28 01.09.2021 (обновлено: 20:30 01.09.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - центр города, парк Рике и стеклянный мост Мира, отель Билтмор и воздушный шар
Вид на город Тбилиси - центр города, парк Рике и стеклянный мост Мира, отель Билтмор и воздушный шар - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" в выборах мажоритариев не участвует, и ее сторонники поддержат указанных кандидатов от оппозиционных партий
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Партия экс-премьер министра Грузии Георгия Гахария представила всех кандидатов в мажоритарные депутаты совещательных органов - сакребуло Тбилиси в районах столицы.
После представления кандидатов партии Гахария окончательно определились основные конкуренты в районах за кресла мажоритариев в Тбилиси.
Выборы пройдут 2 октября. Для победы кандидат должен набрать не менее 40% голосов.

Надзаладеви

Ираклий Хеладзе – "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Бадри Григалашвили – "Гирчи – больше свободы"
Галактион Гудушаури – "Для Грузии"

Глдани

Константин Зарнадзе - "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Элене Хоштария – "Время"
Натия Мезвришвили – "Для Грузии"

Чугурети

Зураб Чиквиладзе – "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Георгий Нониашвили - "Европейская Грузия"
Русудан Тевзадзе – "Для Грузии"

Мтацминда

Зураб Абашидзе – "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Тенгиз Киртадзе – "Гирчи – больше свободы"
Вато Гвазава - – "Для Грузии"

Исани

Каха Лачубидзе– "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Бесо Донадзе – "Европейская Грузия"
Давид Гогидзе – "Для Грузии"

Дидубе

Гиви Чхартишвили – "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Ника Мосиашвили – "Гирчи – больше свободы"
Георгий Каджая – "Для Грузии"

Ваке

Георгий Ткемаладзе – "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Бату Кутелия – "Время"
Мераб Мачавариани – "Для Грузии"

Крцаниси

Леван Джапаридзе – "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Тамаз Ахобадзе – "Время"
Заур Рехвиашвили – "Для Грузии"

Сабуртало

Автандил Цинцадзе – "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Борис Куруа – "Гирчи – больше свободы"
Михеил Набиджашвили – "Для Грузии"

Самгори

Реваз Сохадзе – "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Давид Жгенти – "Европейская Грузия"
Каха Кемоклидзе – "Для Грузии"
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