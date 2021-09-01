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Какой партии жертвуют больше денег перед выборами в Грузии
Какой партии жертвуют больше денег перед выборами в Грузии
Больше всего пожертвований к выборам получила правящая партия "Грузинская мечта" – на ее счет зачислено четыре миллиона лари 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T14:29+0400
2021-09-01T14:29+0400
2021-09-01T14:29+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует по количеству пожертвований – за 20 дней партия получила более 4 миллионов лари (примерно 1,3 миллиона долларов), сообщается на сайте Службы государственного аудита.В частности, речь идет о периоде со 2 по 22 августа 2021 года включительно.На втором месте по количеству пожертвований – партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". За указанный период оппозиционной партии было пожертвовано 220,3 тысячи лари (75,2 тысячи долларов).Далее следует бывшая правящая партия "Единое национальное движение". За 20 дней партия получила 57,8 тысячи лари (18,6 тысячи долларов).Партии "Лело для Грузии" за отчетный период было пожертвовано всего 49,5 тысячи лари (примерно 16 тысяч долларов). А на счет оппозиционной партии "Европейская Грузия" зачислено 43,8 тысячи лари (14,1 тысячи долларов).Что касается партии Георгия Вашадзе "Стратегия Агмашенебели" то, по данным Службы государственного аудита, в отчетный период пожертвований не зафиксировано.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210730/Gruzinskaya-mechta-lidiruet-po-kolichestvu-pozhertvovaniy-za-tri-mesyatsa-252465342.html
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новости, грузия, местные выборы, пожертвование
Какой партии жертвуют больше денег перед выборами в Грузии
Больше всего пожертвований к выборам получила правящая партия "Грузинская мечта" – на ее счет зачислено четыре миллиона лари
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует по количеству пожертвований – за 20 дней партия получила более 4 миллионов лари (примерно 1,3 миллиона долларов), сообщается на сайте
Службы государственного аудита.
В частности, речь идет о периоде со 2 по 22 августа 2021 года включительно.
На втором месте по количеству пожертвований – партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". За указанный период оппозиционной партии было пожертвовано 220,3 тысячи лари (75,2 тысячи долларов).
Далее следует бывшая правящая партия "Единое национальное движение". За 20 дней партия получила 57,8 тысячи лари (18,6 тысячи долларов).
Партии "Лело для Грузии" за отчетный период было пожертвовано всего 49,5 тысячи лари (примерно 16 тысяч долларов). А на счет оппозиционной партии "Европейская Грузия" зачислено 43,8 тысячи лари (14,1 тысячи долларов).
Что касается партии Георгия Вашадзе "Стратегия Агмашенебели" то, по данным Службы государственного аудита, в отчетный период пожертвований не зафиксировано.
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