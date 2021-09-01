Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210901/kakoy-partii-zhertvuyut-bolshe-deneg-pered-vyborami-v-gruzii-259211200.html
Какой партии жертвуют больше денег перед выборами в Грузии
Какой партии жертвуют больше денег перед выборами в Грузии
Больше всего пожертвований к выборам получила правящая партия "Грузинская мечта" – на ее счет зачислено четыре миллиона лари 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T14:29+0400
2021-09-01T14:29+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
местные выборы
пожертвование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252302225_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7ed3a83900e3d1324c6d833a7a45da5b.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует по количеству пожертвований – за 20 дней партия получила более 4 миллионов лари (примерно 1,3 миллиона долларов), сообщается на сайте Службы государственного аудита.В частности, речь идет о периоде со 2 по 22 августа 2021 года включительно.На втором месте по количеству пожертвований – партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". За указанный период оппозиционной партии было пожертвовано 220,3 тысячи лари (75,2 тысячи долларов).Далее следует бывшая правящая партия "Единое национальное движение". За 20 дней партия получила 57,8 тысячи лари (18,6 тысячи долларов).Партии "Лело для Грузии" за отчетный период было пожертвовано всего 49,5 тысячи лари (примерно 16 тысяч долларов). А на счет оппозиционной партии "Европейская Грузия" зачислено 43,8 тысячи лари (14,1 тысячи долларов).Что касается партии Георгия Вашадзе "Стратегия Агмашенебели" то, по данным Службы государственного аудита, в отчетный период пожертвований не зафиксировано.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210730/Gruzinskaya-mechta-lidiruet-po-kolichestvu-pozhertvovaniy-za-tri-mesyatsa-252465342.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252302225_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c94f0e9469c1ac3706a0a9754f2bc6e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, местные выборы, пожертвование

Какой партии жертвуют больше денег перед выборами в Грузии

14:29 01.09.2021
169
© photo: Sputnik / StringerПротестующие закидали яйцами офис правящей партии "Грузинская мечта". Акция в связи с гибелью Лексо Лашкарава 12 июля 2021 года
Протестующие закидали яйцами офис правящей партии Грузинская мечта. Акция в связи с гибелью Лексо Лашкарава 12 июля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Больше всего пожертвований к выборам получила правящая партия "Грузинская мечта" – на ее счет зачислено четыре миллиона лари
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует по количеству пожертвований – за 20 дней партия получила более 4 миллионов лари (примерно 1,3 миллиона долларов), сообщается на сайте Службы государственного аудита.
В частности, речь идет о периоде со 2 по 22 августа 2021 года включительно.
Предвыборная символика и коронавирус. Баннер правящей партии Грузинская мечта на автобусной остановке - Sputnik Грузия, 1920, 30.07.2021
"Грузинская мечта" лидирует по количеству пожертвований за три месяца
30 июля, 18:01
163
На втором месте по количеству пожертвований – партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". За указанный период оппозиционной партии было пожертвовано 220,3 тысячи лари (75,2 тысячи долларов).
Далее следует бывшая правящая партия "Единое национальное движение". За 20 дней партия получила 57,8 тысячи лари (18,6 тысячи долларов).
Партии "Лело для Грузии" за отчетный период было пожертвовано всего 49,5 тысячи лари (примерно 16 тысяч долларов). А на счет оппозиционной партии "Европейская Грузия" зачислено 43,8 тысячи лари (14,1 тысячи долларов).
Что касается партии Георгия Вашадзе "Стратегия Агмашенебели" то, по данным Службы государственного аудита, в отчетный период пожертвований не зафиксировано.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
010000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:59На акции протеста у мэрии Тбилиси задержан лейборист
14:44История Ингури ГЭС: как снега горных вершин превращались в энергию
14:29Какой партии жертвуют больше денег перед выборами в Грузии
13:57Первый участок на Рикотском перевале откроют в сентябре
13:41Фестиваль уличного арт-искусства пройдет в Тбилиси
13:27Страшные последствия урагана "Ида" - фото разрушений
13:26Гарибашвили: Европарламентарий - не мой начальник
12:52Глава МИД России: Москва готова восстановить отношения с Грузией
12:46Шевцов: Россотрудничество увеличит квоты для всех стран СНГ
12:31"Я рисую мир" – 1 сентября стартовал Международный детский конкурс
12:27Стихийный лагерь афганских беженцев у границы с Пакистаном
11:44COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 1 сентября
11:21Пиар Грузии и благотворительность – чем запоминаются грузинские студенты в России?
11:06Полузащитник сборной Грузии по футболу продолжит карьеру в Польше
10:55Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3886
10:51Лесной пожар в Боржомском ущелье ликвидирован
10:34Минюст Грузии вводит льготы для полностью вакцинированных граждан
10:19Грузинский теннисист вышел во второй круг US Open
10:07Бесплатная выдача удостоверений личности началась в Грузии
09:47Под звуки фейерверков: США ушли из Афганистана - видео