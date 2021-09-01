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https://sputnik-georgia.ru/20210901/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-1-sentyabrya-2021-259181633.html
Какой сегодня церковный праздник: 1 сентября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 1 сентября 2021
По православному церковному календарю, 1 сентября отмечают день памяти cвятых Андрея, Тимофея, Агапия, Феклы, Питирима и других 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T01:01+0400
2021-09-01T01:01+0400
религия
справки
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Андрей СтратилатПо церковному календарю 1 сентября поминают мученика Андрея Стратилата, жившего в III веке.Андрей во время правления императора Максимиана был главнокомандующим в римском войске. Солдаты любили Стратилата за справедливость, мужество и военный талант. С отрядом самых храбрых воинов он выступил авангардом против персов, напавших на империю.Андрей в то время, как и его солдаты, был язычником, хотя уже уверовал в Господа. Перед битвой Стратилат призывал воинов молиться Спасителю, убеждая, что языческие боги им не помогут. И немногочисленный отряд с помощью Господа сумел обратить в бегство врагов.Завистники донесли императору, что его полководец – христианин. На суде Андрей мужественно отказался отречься, но Максимиан, побоявшись казнить любимца всей армии, освободил полководца. При этом он тайно распорядился убить Стратилата и всех солдат-христиан.Дружина приняла крещение вместе со своим полководцем в городе Тарс. Погоня настигла христиан в горном ущелье. Мученики, которых Андрей призвал не бояться смерти, своим палачам не сопротивлялись.Полководец помолившись попросил Господа послать источник людям на месте их гибели и чудо свершилось. В момент их смерти из земли забил ключ с целебной водой.Тимофей, Агапий и ФеклаПо церковному календарю 1 сентября поминают мучеников Тимофея, Агапия и Феклу, пострадавших во время правления императоров Диоклитиана (284-305) и Максимиана (284-305).Родился Тимофей в городе Газы Кесарии Палестинской. Изучив Священное Писание и получив особый дар слова, он стал учителем христианской веры. Во время гонения на христиан он предстал перед правителем Урбаном.На суде он бесстрашно объявил себя христианином и произнес проповедь Иисуса Христа о любви Господа к людям и о Его пришествии в мир для их спасения. Мученика сожгли после жестоких пыток.За Христа в том же году и в том же городе пострадали мученики Агапий и Фекла. Их отдали на растерзание диким зверям.Епископ ВеликопермскийПо церковному календарю 1 сентября поминают святителя Питирима, епископа Великопермского, жившего в XV веке.Родился будущий cвятой в Ярославле. Он много лет был настоятелем в Чудовом монастыре. В Пермском крае в те годы шла межплеменная борьба между кочевниками-вогулами и земледельцами-зырянами.К тому времени зыряне приняли христианство, а вогулы оставались язычниками. Прибыв на Пермскую кафедру Питирим сразу же стал устанавливать между племенами дружеские отношения.Стремясь оградить зырян от грабежа, он рассылал грамоты и послания. Однако Асыка, предводитель вогулов, продолжал разорять христианские селения. Схватить предводителя вогулов удалось новгородской дружине.Его отпустили после того, как он дал клятву не тревожить зырян. На свободе Асыка решил, что епископ Питирим был виновником его плена и затаил злобу. Однажды, когда епископ совершал на мысе двух рек Ваги и Вычегды освящение воды, Асыка, напав на Питирима, убил его. Это случилось в 1456 году.ИмениныПо церковному календарю 1 сентября именины отмечают Фекла, Андрей, Николай, Тимофей и Феофан.Материал подготовлен на основе открытых источников
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https://sputnik-georgia.ru/20210629/Postnye-dni-v-iyule-2021-pravoslavnyy-kalendar-pitaniya-po-dnyam-252159045.html
https://sputnik-georgia.ru/20210803/Iliya-Vtoroy-prosit-pravitelstvo-vernut-ikonu-Anchiskhati-tserkvi-252496439.html
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религия , справки , календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 1 сентября 2021

01:01 01.09.2021
740
© Sputnik / Vladimir UmikashviliГорящие свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
Горящие свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
По православному церковному календарю, 1 сентября отмечают день памяти cвятых Андрея, Тимофея, Агапия, Феклы, Питирима и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Андрей Стратилат

По церковному календарю 1 сентября поминают мученика Андрея Стратилата, жившего в III веке.
Андрей во время правления императора Максимиана был главнокомандующим в римском войске. Солдаты любили Стратилата за справедливость, мужество и военный талант. С отрядом самых храбрых воинов он выступил авангардом против персов, напавших на империю.
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Андрей в то время, как и его солдаты, был язычником, хотя уже уверовал в Господа. Перед битвой Стратилат призывал воинов молиться Спасителю, убеждая, что языческие боги им не помогут. И немногочисленный отряд с помощью Господа сумел обратить в бегство врагов.
Завистники донесли императору, что его полководец – христианин. На суде Андрей мужественно отказался отречься, но Максимиан, побоявшись казнить любимца всей армии, освободил полководца. При этом он тайно распорядился убить Стратилата и всех солдат-христиан.
Дружина приняла крещение вместе со своим полководцем в городе Тарс. Погоня настигла христиан в горном ущелье. Мученики, которых Андрей призвал не бояться смерти, своим палачам не сопротивлялись.
Полководец помолившись попросил Господа послать источник людям на месте их гибели и чудо свершилось. В момент их смерти из земли забил ключ с целебной водой.

Тимофей, Агапий и Фекла

По церковному календарю 1 сентября поминают мучеников Тимофея, Агапия и Феклу, пострадавших во время правления императоров Диоклитиана (284-305) и Максимиана (284-305).
Родился Тимофей в городе Газы Кесарии Палестинской. Изучив Священное Писание и получив особый дар слова, он стал учителем христианской веры. Во время гонения на христиан он предстал перед правителем Урбаном.
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На суде он бесстрашно объявил себя христианином и произнес проповедь Иисуса Христа о любви Господа к людям и о Его пришествии в мир для их спасения. Мученика сожгли после жестоких пыток.
За Христа в том же году и в том же городе пострадали мученики Агапий и Фекла. Их отдали на растерзание диким зверям.

Епископ Великопермский

По церковному календарю 1 сентября поминают святителя Питирима, епископа Великопермского, жившего в XV веке.
Родился будущий cвятой в Ярославле. Он много лет был настоятелем в Чудовом монастыре. В Пермском крае в те годы шла межплеменная борьба между кочевниками-вогулами и земледельцами-зырянами.
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К тому времени зыряне приняли христианство, а вогулы оставались язычниками. Прибыв на Пермскую кафедру Питирим сразу же стал устанавливать между племенами дружеские отношения.
Стремясь оградить зырян от грабежа, он рассылал грамоты и послания. Однако Асыка, предводитель вогулов, продолжал разорять христианские селения. Схватить предводителя вогулов удалось новгородской дружине.
Его отпустили после того, как он дал клятву не тревожить зырян. На свободе Асыка решил, что епископ Питирим был виновником его плена и затаил злобу. Однажды, когда епископ совершал на мысе двух рек Ваги и Вычегды освящение воды, Асыка, напав на Питирима, убил его. Это случилось в 1456 году.

Именины

По церковному календарю 1 сентября именины отмечают Фекла, Андрей, Николай, Тимофей и Феофан.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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