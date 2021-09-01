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Лесной пожар в Боржомском ущелье ликвидирован
Лесной пожар в Боржомском ущелье ликвидирован
На тушении пожара, который возник в труднодоступном месте, были задействованы до 50 пожарных-спасателей и вертолет 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T10:51+0400
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происшествия
новости
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лесной пожар
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Пожар, который возник в лесу у села Квабисхеви Боржомского района (регион Самцхе-Джавахети), ликвидирован, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.По данным службы, сообщение о пожаре поступило во вторник, на место сразу выехали пожарные. Они выяснили, что горели деревья, трава и листья у корней.Из-за сложного рельефа, к очагам возгорания было невозможно подвести спецтехнику. Пожар пришлось тушить вручную и с вертолета, который осуществил 18 вылетов, что значительно ускорило тушение пожара.К вечеру во вторник пожар удалось локализовать. Однако с целью мониторинга всю ночь на месте находились сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.Всего в работах по ликвидации пожара принимали участие до 50 пожарных-спасателей. В процессе также были включены рейнджеры Агентства охраняемых территорий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, лесной пожар

Лесной пожар в Боржомском ущелье ликвидирован

10:51 01.09.2021
31
© Sputnik / STRINGERЛесные пожары в Западной Грузии в Самегрело
Лесные пожары в Западной Грузии в Самегрело - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / STRINGER
На тушении пожара, который возник в труднодоступном месте, были задействованы до 50 пожарных-спасателей и вертолет
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Пожар, который возник в лесу у села Квабисхеви Боржомского района (регион Самцхе-Джавахети), ликвидирован, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
По данным службы, сообщение о пожаре поступило во вторник, на место сразу выехали пожарные. Они выяснили, что горели деревья, трава и листья у корней.
Пожар в Кварели локализован - Sputnik Грузия, 1920, 12.08.2021
Пожарные пытаются ликвидировать лесной пожар на востоке Грузии
12 августа, 12:06
346
Из-за сложного рельефа, к очагам возгорания было невозможно подвести спецтехнику. Пожар пришлось тушить вручную и с вертолета, который осуществил 18 вылетов, что значительно ускорило тушение пожара.
К вечеру во вторник пожар удалось локализовать. Однако с целью мониторинга всю ночь на месте находились сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
Всего в работах по ликвидации пожара принимали участие до 50 пожарных-спасателей. В процессе также были включены рейнджеры Агентства охраняемых территорий.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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