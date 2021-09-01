https://sputnik-georgia.ru/20210901/lesnoy-pozhar-v-borzhomskom-uschele-likvidirovan-259200770.html

Лесной пожар в Боржомском ущелье ликвидирован

Лесной пожар в Боржомском ущелье ликвидирован

На тушении пожара, который возник в труднодоступном месте, были задействованы до 50 пожарных-спасателей и вертолет 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T10:51+0400

2021-09-01T10:51+0400

2021-09-01T10:51+0400

происшествия

новости

грузия

лесной пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/06/250549973_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_342562c7999ac66c7da260bf028d57ca.jpg

ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Пожар, который возник в лесу у села Квабисхеви Боржомского района (регион Самцхе-Джавахети), ликвидирован, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.По данным службы, сообщение о пожаре поступило во вторник, на место сразу выехали пожарные. Они выяснили, что горели деревья, трава и листья у корней.Из-за сложного рельефа, к очагам возгорания было невозможно подвести спецтехнику. Пожар пришлось тушить вручную и с вертолета, который осуществил 18 вылетов, что значительно ускорило тушение пожара.К вечеру во вторник пожар удалось локализовать. Однако с целью мониторинга всю ночь на месте находились сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.Всего в работах по ликвидации пожара принимали участие до 50 пожарных-спасателей. В процессе также были включены рейнджеры Агентства охраняемых территорий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210812/Pozharnye-pytayutsya-likvidirovat-lesnoy-pozhar-na-vostoke-Gruzii-252563200.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, лесной пожар