https://sputnik-georgia.ru/20210901/na-aktsii-protesta-u-merii-tbilisi-zaderzhan-leyborist-259213729.html

На акции протеста у мэрии Тбилиси задержан лейборист

На акции протеста у мэрии Тбилиси задержан лейборист

Члены Лейбористской партии требовали возобновить работу муниципального транспорта в Тбилиси 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T14:59+0400

2021-09-01T14:59+0400

2021-09-01T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Акция лейбористов у мэрии Тбилиси закончилась задержанием одного из активистов.Акцию проводил кандидат в мэры Тбилиси от Лейбористской партии Михаил Кумсишвили вместе с однопартийцами, требуя возобновления работы муниципального транспорта, который в связи с эпидемиологической ситуации в стране был остановлен.Во время акции полиция задержала представителя молодежного крыла лейбористов, кандидата в вице-мэры Мамуку Джугели за административное правонарушение.Джугели обвиняют в оскорблении правоохранителей, в частности, в том, что он назвал одного из полицейских "рабом"."Мы требуем, чтобы работа общественного транспорта возобновилась, как и было запланировано 4 сентября. Если у Кахи Каладзе (мэр столицы – ред.) остались остатки совести, то он должен сегодня вечером представить план безопасного возобновления работы транспорта", – заявил Кумсишвили журналистам.Участники акции утверждают, что их силой вынудили покинуть здание мэрии, куда они зашли, чтобы написать заявление на имя мэра столицы.Согласно вчерашнему решению Координационного совета работа общественного транспорта в Тбилиси, Рустави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси возобновится 13, а не 4 сентября, как планировалось ранее.Такое решение было принято из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210818/Odin-iz-liderov-Leyboristkoy-partii-zapisalsya-dobrovoltsem-v-gospital-252614874.html

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