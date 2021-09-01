https://sputnik-georgia.ru/20210901/na-aktsii-protesta-u-merii-tbilisi-zaderzhan-leyborist-259213729.html
На акции протеста у мэрии Тбилиси задержан лейборист
На акции протеста у мэрии Тбилиси задержан лейборист
Члены Лейбористской партии требовали возобновить работу муниципального транспорта в Тбилиси 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T14:59+0400
2021-09-01T14:59+0400
2021-09-01T14:59+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Акция лейбористов у мэрии Тбилиси закончилась задержанием одного из активистов.Акцию проводил кандидат в мэры Тбилиси от Лейбористской партии Михаил Кумсишвили вместе с однопартийцами, требуя возобновления работы муниципального транспорта, который в связи с эпидемиологической ситуации в стране был остановлен.Во время акции полиция задержала представителя молодежного крыла лейбористов, кандидата в вице-мэры Мамуку Джугели за административное правонарушение.Джугели обвиняют в оскорблении правоохранителей, в частности, в том, что он назвал одного из полицейских "рабом"."Мы требуем, чтобы работа общественного транспорта возобновилась, как и было запланировано 4 сентября. Если у Кахи Каладзе (мэр столицы – ред.) остались остатки совести, то он должен сегодня вечером представить план безопасного возобновления работы транспорта", – заявил Кумсишвили журналистам.Участники акции утверждают, что их силой вынудили покинуть здание мэрии, куда они зашли, чтобы написать заявление на имя мэра столицы.Согласно вчерашнему решению Координационного совета работа общественного транспорта в Тбилиси, Рустави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси возобновится 13, а не 4 сентября, как планировалось ранее.Такое решение было принято из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210818/Odin-iz-liderov-Leyboristkoy-partii-zapisalsya-dobrovoltsem-v-gospital-252614874.html
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новости, грузия, транспорт, лейбористская партия, коронавирус covid-19
На акции протеста у мэрии Тбилиси задержан лейборист
Члены Лейбористской партии требовали возобновить работу муниципального транспорта в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Акция лейбористов у мэрии Тбилиси закончилась задержанием одного из активистов.
Акцию проводил кандидат в мэры Тбилиси от Лейбористской партии Михаил Кумсишвили вместе с однопартийцами, требуя возобновления работы муниципального транспорта, который в связи с эпидемиологической ситуации в стране был остановлен.
Во время акции полиция задержала представителя молодежного крыла лейбористов, кандидата в вице-мэры Мамуку Джугели за административное правонарушение.
Джугели обвиняют в оскорблении правоохранителей, в частности, в том, что он назвал одного из полицейских "рабом".
"Мы требуем, чтобы работа общественного транспорта возобновилась, как и было запланировано 4 сентября. Если у Кахи Каладзе (мэр столицы – ред.) остались остатки совести, то он должен сегодня вечером представить план безопасного возобновления работы транспорта", – заявил Кумсишвили журналистам.
Участники акции утверждают, что их силой вынудили покинуть здание мэрии, куда они зашли, чтобы написать заявление на имя мэра столицы.
Согласно вчерашнему решению Координационного совета работа общественного транспорта в Тбилиси, Рустави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси возобновится 13, а не 4 сентября, как планировалось ранее.
Такое решение было принято из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.
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