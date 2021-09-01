https://sputnik-georgia.ru/20210901/na-post-mera-tbilisi-pretenduet-afrikanets-259223110.html
Африканца - в мэры Тбилиси?!
Африканца - в мэры Тбилиси?!
Привычный ход предвыборной кампании Грузии нарушен неожиданной новостью - уроженец Нигерии Аринзе Ричард Огбунуджу успешно прошел регистрацию в качестве... 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T18:30+0400
2021-09-01T18:30+0400
2021-09-01T18:35+0400
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Как оказалось, Аринзе Ричард Огбунуджу живет в Грузии уже двадцать лет, женат на грузинке, имеет грузинское гражданство и выучил грузинский язык.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Огбунуджу заявляет, что чувствует себя тбилисцем, несмотря на то, что родился и вырос за тысячи километров от Грузии.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, карикатуры, тбилиси, местные выборы, выборы, новости тбилиси сегодня, инфографика
Африканца - в мэры Тбилиси?!
18:30 01.09.2021 (обновлено: 18:35 01.09.2021)
Привычный ход предвыборной кампании Грузии нарушен неожиданной новостью - уроженец Нигерии Аринзе Ричард Огбунуджу успешно прошел регистрацию в качестве кандидата в мэры грузинской столицы
Как оказалось, Аринзе Ричард Огбунуджу живет в Грузии уже двадцать лет, женат на грузинке, имеет грузинское гражданство и выучил грузинский язык.
Огбунуджу заявляет, что чувствует себя тбилисцем, несмотря на то, что родился и вырос за тысячи километров от Грузии.