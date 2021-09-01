https://sputnik-georgia.ru/20210901/na-post-mera-tbilisi-pretenduet-afrikanets-259223110.html

Африканца - в мэры Тбилиси?!

Африканца - в мэры Тбилиси?!

Привычный ход предвыборной кампании Грузии нарушен неожиданной новостью - уроженец Нигерии Аринзе Ричард Огбунуджу успешно прошел регистрацию в качестве... 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T18:30+0400

2021-09-01T18:30+0400

2021-09-01T18:35+0400

местные выборы в грузии 2021

мультимедиа

карикатуры

тбилиси

местные выборы

выборы

новости тбилиси сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259222969_0:250:1280:970_1920x0_80_0_0_3fef7ddd00d2c86841c89668b0ed9cf5.jpg

Как оказалось, Аринзе Ричард Огбунуджу живет в Грузии уже двадцать лет, женат на грузинке, имеет грузинское гражданство и выучил грузинский язык.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Огбунуджу заявляет, что чувствует себя тбилисцем, несмотря на то, что родился и вырос за тысячи километров от Грузии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, карикатуры, тбилиси, местные выборы, выборы, новости тбилиси сегодня, инфографика